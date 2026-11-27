Verbraucherschützerin Pop scheidet 2027 aus
dpa-AFX · Uhr
Verbraucherin
Berlin (dpa) - An der Spitze der Verbraucherzentralen kommt es im neuen Jahr zu einem Wechsel. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, scheidet nach der Erfüllung ihres laufenden Vertrags Anfang Juli 2027 auf eigenen Wunsch aus, wie der Verband in Berlin mitteilte. Die 49-Jährige will sich nach eigenen Worten neuen beruflichen Perspektiven zuwenden.
Die frühere Berliner Wirtschaftssenatorin und Grünen-Politikerin hatte den Posten als oberste Verbraucherschützerin Mitte 2022 übernommen. Der Bundesverband ist die Dachorganisation der Verbraucherzentralen in den 16 Bundesländern und weiterer Verbraucherverbände.
Das könnte dich auch interessieren
„Auf die Hyperscaler kommen gigantische Abschreibungen zu“gestern, 13:45 Uhr · onvista
PlusGroßes Interview mit Kapitalmarkt-Stratege
Wieso ich die Nvidia-Aktie aktuell nicht anfasse24. Nov. · onvista
PlusKursturbulenzen beim Chipkonzern
Chipfertigung und Standortpläne in den USANach dem Kursrückgang ist die TSMC-Aktie günstiggestern, 14:16 Uhr · onvista
Märkte heute 26.11.2026SpaceX bekommt Weltall-Genehmigung – neues Hochtief-Zielgestern, 11:57 Uhr · onvista
Märkte heute 25.11.2026Nvidia: 250-Dollar-Ziel – Anthropic-Rückgang als Kaufchance?25. Nov. · onvista
Plus-Analysen
„Auf die Hyperscaler kommen gigantische Abschreibungen zu“gestern, 13:45 Uhr · onvista
PlusGroßes Interview mit Kapitalmarkt-Stratege
Wie der Nvidia-Krimi die Beteiligungen des Konzerns bewegte25. Nov. · onvista
PlusCoreweave, Nebius, Intel und Co.
Wieso ich die Nvidia-Aktie aktuell nicht anfasse24. Nov. · onvista
PlusKursturbulenzen beim Chipkonzern