- von ⁠Aditi Shah und Aditya Kalra

Neu Delhi, 27. Nov (Reuters) - Europas größter Autobauer Volkswagen verweist Gerichtsunterlagen zufolge in seinem milliardenschweren Rechtsstreit in Indien auf das Vorgehen anderer Autobauer wie Mercedes-Benz und BMW. Das Unternehmen führte in den Unterlagen an, "jeder Hersteller vergleichbarer ‌Autos" gehe bei seinen Importen ähnlich vor und nutze das "Teile-Komponenten-Modell". Die Annahme, dass alle anderen Hersteller 30 Prozent Zoll zahlten, während allein der Kläger zehn ⁠Prozent gezahlt ⁠habe, sei faktisch inkorrekt, heißt es in den Unterlagen, in die Reuters Einblick hatte. Deswegen sei die Forderung zur Rückzahlung der Zölle abzuweisen. Sollte sich Volkswagen mit dieser Argumentation durchsetzen, könnte das zur Folge haben, dass die indischen Behörden auch die Geschäftspraktiken der anderen Autobauer genauer unter die Lupe ‌nehmen.

Die indischen Behörden werfen Volkswagen vor, Einfuhrzölle in ‌Höhe von 1,4 Milliarden Dollar unterschlagen zu haben. Das Unternehmen habe fast vollständige Autos in zerlegter Form importiert und im Land montiert. Um von niedrigeren Zollsätzen zu ⁠profitieren, habe VW diese Einfuhren als Einzelteile deklariert. Indien erhebt auf fertige Auto-Bausätze ‌einen Zoll von 30 bis 35 Prozent, ⁠auf Einzelteile sind es fünf bis 15 Prozent. VW hatte gegen den Bescheid der Behörden Klage eingereicht.

Um seine Argumentation zu unterstreichen, legte Volkswagen vor Gericht eine Übersicht über die Importdaten von Mercedes, BMW, Kia, ‌Isuzu und JSW MG Motor vor. ⁠Die für das Indien-Geschäft zuständige Tochter ⁠Skoda lehnte eine Stellungnahme ab und verwies auf das laufende Verfahren. Kia lehnte eine Stellungnahme zu den VW-Angaben ab und erklärte, Autoteile in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen einzuführen. Die anderen Autobauer und die indischen Steuerbehörden antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Gericht in Mumbai soll am Montag über die Klage von VW entscheiden. Allerdings dürfte es Insidern zufolge dabei zunächst darum gehen, ob die Steuerbehörden zwölf Jahre zurückliegende Importe ⁠untersuchen durften.

(Geschrieben von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)