Berlin, 27. ⁠Nov (Reuters) - Top-Ökonom Marcel Fratzscher geht scharf ins Gericht mit dem Etat für 2027, der am Freitag im Bundestag beschlossen werden soll. "Der Bundeshaushalt 2027 ist eigentlich eine Mogelpackung mit riesigen Defiziten und vielen ungelösten Fragen", sagte der Präsident ‌des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. Beispielsweise sei die Absenkung der Stromsteuer nicht belastbar gegenfinanziert. "Es fehlt der Bundesregierung der ⁠Mut für ⁠Reformen, Verkürzungen von Subventionen und Ausgaben, aber auch höhere Steuern einzunehmen." Daher sei der Haushalt auf Kante genäht. "Und spätestens mit dem Haushalt 2028 wird man dann einen massiven Konflikt haben. Deshalb wäre es gut gewesen, das Problem jetzt zu lösen und das Problem nicht weiter zu vertagen."

Am ‌Nachmittag dürfte der Bundestag zum Ende der ‌Haushaltswoche grünes Licht geben und den entsprechenden Gesetzentwurf beschließen. Zudem soll das Haushaltsbegleitgesetz verabschiedet werden. Damit werden unter anderem die Stromsteuer für alle Verbraucher 2027 auf ⁠das europäische Mindestniveau gesenkt, die Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung gekürzt und die Regeln ‌zur Anpassung des Grundsicherungsgeldes geändert. Nach ⁠den jüngsten Beschlüssen des Haushaltsausschusses sind im Kernhaushalt Ausgaben von rund 556 Milliarden Euro und eine Nettokreditaufnahme von 123 Milliarden Euro vorgesehen. Einschließlich der Sondertöpfe für Infrastruktur und Bundeswehr plant der Bund ‌neue Schulden von rund 210 Milliarden ⁠Euro und damit die zweithöchste Neuverschuldung ⁠in der Geschichte der Bundesrepublik.

Fratzscher sagte, positiv sei, dass die schwarz-rote Regierung im Gesundheitssystem zumindest ein Stück weit spare. Auch die zusätzlichen Investitionen zur Sanierung der Infrastruktur über das Sondervermögen seien richtig. "Aber das muss besser genutzt werden. Im Augenblick fließt nicht genug Geld ab für Investitionen." Anders als eigentlich vorgesehen würden die 500 Milliarden Euro in dem Nebenhaushalt nicht nur für Investitionen genutzt.

(Bericht von Christian Krämer, Klaus ⁠Lauer, Reinhard Becker und Maria MartinezRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)