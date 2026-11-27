BERLIN (dpa-AFX) - Im Rentenstreit der Koalition dringt Unionsfraktionsvize Johannes Winkel auf Kompromissbereitschaft. Die Union sei generell kompromissbereit, sagte Winkel im Deutschlandfunk. "Wir haben ja in den letzten Wochen oft erlebt, dass in der Öffentlichkeit mit Maximalpositionen hantiert wird." Wenn man am Ende des Tages aber wirklich eine Reform beschließen möchte, "muss man von diesen Maximalpositionen dann auch irgendwann mal Abstand nehmen".

Man müsse eine Brücke bauen, führte er weiter aus. Das habe man der SPD signalisieren wollen mit dem jüngsten Vorschlag. "Aber wissen Sie, dass in der Koalition die eine Seite auf der Maximalposition beharrt und die andere Seite sich dann zu 100 Prozent bewegen muss, so kann es am Ende natürlich auch nicht funktionieren."

Die CDU-Abgeordneten um Winkel, der auch Vorsitzender der Jungen Union ist, hatten vorgeschlagen, dass die Rente nach 45 Beitragsjahren nur für Geringverdiener weiter abschlagsfrei gewährt werden soll. Das hält die SPD aber für nicht akzeptabel./thn/DP/zb