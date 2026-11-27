FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der zuletzt deutlichen Kurserholung an den Börsen fragen sich die Anleger, ob es in der neuen Woche weiter bergauf geht. "Eine positive Feiertagswoche ist noch kein verlässlicher Vorbote einer Weihnachtsrally", mahnt Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG mit Blick auf die zu Ende gehende, wegen des Feiertags Thanksgiving verkürzte US-Handelswoche. Der eigentliche Belastungstest steht ihm zufolge ohnehin erst in der Woche ab dem 7. Dezember mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an.

Die Rückkehr von Nvidia -Chef Jensen Huang habe den Abverkauf an den Aktienmärkten gestoppt, doch die Kurse blieben anfällig für negative Nachrichten aus dem Technologiesektor, meint Analyst Samuel Will von der Landesbank Helaba. Er macht die anhaltende Nervosität der Anleger an den steigenden Notierungen für die als "sicherer Hafen" geltenden Staatsanleihen fest. Ähnlich sehe es am Devisenmarkt aus, wo der Schweizer Franken und die Weltleitwährung US-Dollar "weiterhin gefragt sind".

Etwas optimistischer klingt Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets. So habe sich der Dax "in dieser turbulenten Handelswoche erstaunlich gut geschlagen. Die Rückeroberung der Marke von 25.000 Punkten und die anschließenden Kursgewinne zeigen, dass die Kaufbereitschaft der Investoren wieder zunimmt." Die Chancen auf die erhoffte Weihnachtsrally "sind jedenfalls wieder gestiegen", so der Experte.

Dank der jüngsten Erholung von einem Viermonatstief hat es der wichtigste deutsche Aktienindex zumindest wieder über die 200-Tage-Durchschnittslinie geschafft, die als wichtiger Indikator für den langfristigen Trend gilt. Das in der ersten Novemberhälfte erreichte Rekordhoch knapp über 27.000 Punkten liegt allerdings noch in weiter Ferne.

Erst am 9. Dezember entscheidet die Fed über ihre weitere Geldpolitik, gut eine Woche später die Europäische Zentralbank (EZB). Dies- wie jenseits des Atlantiks preisen die Finanzmärkte eine Zinserhöhung um jeweils 0,25 Prozentpunkte schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein. Viel wichtiger werden daher Hinweise auf den weiteren zinspolitischen Pfad.

In der anstehenden, letzten Novemberwoche stehen international die Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda, die Aufschluss über die aktuelle Stimmung in den Industrie- und Dienstleistungsfirmen geben. Die Verbraucher- und Erzeugerpreise aus der Eurozone sind wichtig für die EZB, dürften bei dieser aber kaum zu einem Richtungswechsel führen. Ähnliches gilt für den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung und die Währungshüter in Washington am Freitag.

Seitens der Unternehmen zeichnen sich ähnlich wenig potenziell kursbewegende Nachrichten ab wie schon zuletzt. Am Montag beziehungsweise Donnerstag finden Kapitalmarktveranstaltungen des Triebwerkbauers MTU sowie des Optoelektronik-Spezialisten Jenoptik statt. Zur Wochenmitte legen der Kupferkonzern Aurubis sowie der spanische Zara-Mutterkonzern Inditex Geschäftszahlen vor. Nach dem Börsenschluss in New York folgt noch der Quartalsbericht des US-Softwarekonzerns Salesforce .

Am Donnerstag - ebenfalls spätabends - gibt die Deutsche Börse das Ergebnis ihrer Überprüfung der Dax-Indexfamilie bekannt. Ein Indexauf- oder -abstieg hat oft Einfluss auf den Aktienkurs von Unternehmen. Denn in Fonds, die Indizes real nachbilden, muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden./gl/jsl/mis

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---