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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 10. Dezember

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Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/26 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/26 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 11/26 11:00 EUR: Industrievertrauen 11/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig) 11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/26 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/26 (vorab) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag schließt Beratungen über den Haushalt 2027 ab 10:30 DEU: Bayerischer Bankentag 2026, München Unter dem Motto «Verantwortung für wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit - Perspektiven aus Sicht von Finanzaufsicht und Wirtschaftswissenschaft». U.a. mit Keynote von Mark Branson, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zum Thema «Wettbewerbsfähigkeit braucht Stabilität: Die Rolle der Finanzaufsicht». BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine - zweiter und letzter Tag, Brüssel HINWEIS USA: Verkürzter US-Handel Aktien und Anleihen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 DEU: MTU Aero Engines, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Standard Life, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/26 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/26 (vorläufig) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/26 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/26 09:00 CHE: BIP Q3/26 09:00 CHE: KOF?Frühindikator 11/26 09:00 AUT: Erzeugerpreise 10/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 09:30 POL: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/26 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/26 10:30 GBR: Hypothekenzusagen 10/26 11:00 BEL: BIP Q3/26 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/26 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der Verkehrsminister der EU, Brüssel BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/26 00:50 JPN: Investitionen Q3/26 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 08:00 TUR: BIP Q3/26 08:30 HUN: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/26 SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Konferenz des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE) zu Verpackungsrecycling, Berlin BEL: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Brüssel BEL: Treffen der für Entwicklungshilfe zuständigen EU-Minister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen 22:00 USA: Salesforce, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Snowflake, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/26 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/26 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/26 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/26 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 11/26 12:00 PRT: Industrieproduktion 10/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 11/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/26 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk der Spielwarenbranche 2026, Nürnberg 11:00 DEU: Hybride Jahrespressekonferenz Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller mit Präsidentin Labbé, Frankfurt am Main --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Oktober 2026 09:00 DEU: Jenoptik, Capital Markets Day 11:00 DEU: Alnatura, Jahres-Pk, Darmstadt 14:00 FRA: Scor, Investor Day 22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung 22:05 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/26 08:00 TUR: Verbraucherpreise 11/26 08:00 TUR: Erzeugerpreise 11/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 11/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 11/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 11/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der Innenminister der EU, Brüssel 10:00 BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel 16:00 DEU: Auftakt Deutsch-Japanisches Forum 2025, Berlin CHE: OSZE-Ministerkonferenz, Lugano --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Industrieproduktion 10/26 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/26 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausgleichsanspruch nach Beschädigung in Wohnungseigentümergemeinschaften, Karlsruhe 10:00 DEU: Streit um Grundsteuer in NRW: Oberverwaltungsgericht verhandelt Klage aus Bochum, Münster 11:00 DEU: Offizielle Inbetriebnahme der Gleichstromleitung «Ultranet», die zwischen NRW und BaWü auf einer Länge von 340 km Strom transportiert, Meerbusch --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: TKMS, Jahreszahlen 07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 12:00 CHE: Glencore, Investor Day 15:00 USA: Eli Lilly, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/26 08:30 HUN: Industrieproduktion 10/26 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/26 10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/26 11:00 EUR: BIP Q3/26 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/26 11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Umsatz 10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M. 14:30 USA: Johnson & Johnson, Investor Day 17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 11/25 00:30 JPN: Realeinkommen 10/26 00:50 JPN: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/26 (endgültig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 10/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 10/26 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 14:30 USA: Handelsbilanz 10/26 14:30 USA: Produktivität Q3/26 (endgültig) 14:30 USA: Lohnstückkosten Q3/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: Creditreform-Studie: Insolvenzen in Deutschland 2026 14:30 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Motto «Infrastruktur für das Land - Zukunft für die Menschen», Berlin 15:00 DEU: Ryanair-Medientag am Flughafen u.a. zu hohen Standortkosten, Luftverkehrsteuer, Ineffizienzen in der Flugsicherung und Wachstumsperspektiven, Nürnberg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Tui Group Jahreszahlen, Hannover 14:00 DEU: Deutsche Börse, Kapitalmarkttag 17:00 DEU: Dürr AG, Kapitalmarkttag 22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen 22:00 USA: Broadcom, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/26 02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 10/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/26 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/26 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 10/26 (endgültig) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/26 20:00 USA: Fed Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Berenberg zu Wirtschaftsausblick 2027, Frankfurt/M. 19:00 DEU: Veranstaltung Flughafenverband ADV zu Luftverkehr u.a. mit Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU), Berlin CHE: Schweizer Parlamentskammern wählen neuen Minister und Bundespräsidenten, Bern --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Schott Pharma, Jahreszahlen 07:30 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen 07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen 13:00 USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen 14:00 DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen NLD: Stellantis, FaSTLAne 2030 Maserati Day USA: IBM, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 Erzeugerpreise 11/26 07:00 FIN: Industrieproduktion 10/26 08:00 FIN: Handelsbilanz 10/26 (vorläufig) 08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/26 (endgültig) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 10/26 09:30 CHE: SNB Zinsentscheid 11:00 GRC: Industrieproduktion 10/26 12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/26 (endgültig) 14:30 USA: Realeinkommen 11/26 14:30 USA: Verbraucherpreise 11/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über Grundsteuer-Landesgesetze Hamburgs und Hessens, München 11:00 DEU: Bankenverband diskutiert online EUDI-Wallet-Einsatz in der Praxis, Berlin BEL: Treffen der Energieminister der EU, Brüssel BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------

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