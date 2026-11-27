Arbeitsmarkt

Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November saisonbedingt um 19.000 auf 2,936 Millionen gesunken. Die Arbeitslosenquote gab zum Vormonat Oktober um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent nach. Im Vergleich zum November 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 51.000, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte.

«Die leichte konjunkturelle Erholung führt auch im November nicht zu einer Belebung des Arbeitsmarktes», sagte Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen bei der Bundesagentur für Arbeit. «Vielmehr setzen sich die Trends der letzten Monate fort», sagte Terzenbach. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Arbeitslosen im November im Vergleich zum Vormonat noch um 26.000 zurückgegangen.

Herbstbelebung läuft aus

Der leichte Rückgang bei der Zahl der Arbeitslosen ist auf die noch wirksame Herbstbelebung zurückzuführen. Nach der Sommerpause und vor dem Weihnachtsgeschäft wird üblicherweise mehr Personal gesucht. Die Bundesagentur griff bei ihrer November-Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. des Monats zur Verfügung stand.

Von saisonalen Effekten abgesehen bleibe die Nachfrage aus der Wirtschaft nach Arbeitskräften aber weiterhin schwach. Im November waren bei den Arbeitsagenturen 646.000 offene Stellen gemeldet, 23.000 mehr als vor einem Jahr.

Empfänger von Grundsicherung werden weniger

1,068 Millionen Menschen erhielten im November Arbeitslosengeld. Das sind 84.000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung belief sich um November auf 3,646 Millionen Menschen - 162.000 weniger als vor einem Jahr. 6,7 Prozent aller in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damit hilfebedürftig. Allerdings sind nicht alle Leistungsberechtigten ohne Job - viele stocken ihre Bezüge über Hilfeleistungen auf, um ans Existenzminimum zu kommen.

Die Kurzarbeit in Deutschland ist im längerfristigen Vergleich weiterhin etwas erhöht. Im September wurde nach Hochrechnungen der Bundesagentur Kurzarbeitergeld für 113.000 Beschäftigte gezahlt. Das waren 68.000 weniger als ein Jahr zuvor.