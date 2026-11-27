Dubai/Rom, 27. ⁠Nov (Reuters) - Bei einem Drohnenangriff in Kuwait sind zwei für den Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall tätige Italiener getötet worden. Bei den Opfern handele es sich um Techniker ‌der italienischen Tochtergesellschaft Rheinmetall Italia, sagte der italienische Außenminister Antonio Tajani vor dem Senat in Rom. ⁠Sie hätten ⁠sich in einer Luftüberwachungsstation in Kuwait befunden, als diese von iranischen Drohnen angegriffen worden sei. Zwei weitere Personen, ein pakistanischer Staatsbürger und ein Hauptmann der kuwaitischen Armee, seien verletzt worden. "Zwei überaus ‌geschätzte Mitarbeiter wurden bei der Erfüllung ‌ihrer dienstlichen Aufgaben aus dem Leben gerissen, als sie sich um die technische Betreuung von Flugabwehrsystemen kümmerten", ⁠erklärte Rheinmetall. Rheinmetall trauere mit den Hinterbliebenen.

Das kuwaitische Verteidigungsministerium ‌bestätigte, dass die beiden ⁠Italiener ihren Verletzungen erlagen. Zuvor hatte das Ministerium mitgeteilt, die Armee des Landes habe mehrere Drohnen in seinem Luftraum geortet und machte Iran ‌dafür verantwortlich. Irans ⁠Militärsprecher Abolfasl Schekartschi wies Berichte ⁠über eine Beteiligung Teherans zurück. Es hätten keine Offensiv- oder Militäroperationen iranischer Kräfte in der Region stattgefunden, meldeten staatliche iranische Medien unter Berufung auf Schekartschi.

Rheinmetall hatte zuletzt im Juli einen Großauftrag aus Kuwait bekannt gegeben. Rheinmetall rüstet die Marine dort mit Systemen aus, die Schiffe vor Angriffen ⁠schützen sollen.

(Bericht von Yomna Ehab, Elwely Elwelly, Angelo Amante and Enas Alashray und Matthias Inverardi, redigiert von Ralf ‌Banser)