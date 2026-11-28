Mobilität

Bonn (dpa) - 2027 könnten erstmals mehr als eine Million reine Elektroautos in Deutschland neu zugelassen werden. Der für Autohandel und Werkstätten zuständige Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) geht von 1,01 Millionen neuen Elektrofahrzeugen aus, wie aus seiner Jahresprognose hervorgeht, die der dpa vorab vorlag. Das wäre ein weiterer deutlicher Anstieg im Vergleich zum laufenden Jahr. Von Januar bis Oktober 2026 hat das Kraftfahrt-Bundesamt rund 698.000 neue reine Stromer gezählt. Für das Gesamtjahr erwartet der ZDK rund 840.000.

Auch für den Automarkt insgesamt erwartet der ZDK einen Anstieg: um 2,5 Prozent auf rund 3,05 Millionen Pkw. Es wäre das erste Mal seit 2019, dass wieder mehr als drei Millionen Autos neu zugelassen werden. Für das laufende Jahr erwartet der Verband, dass die Marke mit 2,97 Millionen noch knapp unterschritten wird.

Entscheidender Treiber des Anstiegs im kommenden Jahr sind die Elektroautos. Diese bekämen 2027 «weiteren Rückenwind», sagt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. «Das Modellangebot wächst, und die staatliche E-Auto-Förderung kann zusätzliche Kaufanreize setzen.» Von der Bundesregierung wünscht er sich allerdings, dass die Förderung künftig schon beim Abschluss eines Kaufvertrags verbindlich zugesagt wird. «Das würde angesichts langer Lieferzeiten die Kaufentscheidung erleichtern und dem Markt zusätzliche Impulse geben.»

Weniger neue Verbrenner

Auch Plug-in-Hybride legen der ZDK-Prognose zufolge zu: Nach erwarteten 331.000 für das laufende Jahr sollen es 2027 dann 360.000 werden. Bei Verbrennern ergibt sich dagegen ein Rückgang auf 1,68 Millionen - nach derzeit erwarteten 1,8 Millionen. Hybride ohne Stecker werden dabei zu den Verbrennern gezählt.

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung blieben die Neuzulassungen aber unter den dem Absatzniveau der Boomjahre vor der Corona-Pandemie, heißt es vom ZDK. Der Verband mahnt daher, keine neuen Belastungen - wie eine Pkw-Maut oder zusätzliche Bürokratie - auf den Weg zu bringen.

Schwächer entwickelt sich der Gebrauchtwagenmarkt. Hier fehlten durch die niedrigen Zulassungszahlen der vergangenen Jahre junge Gebrauchtwagen, sagt Peckruhn. «Zugleich halten viele Autofahrer ihre Fahrzeuge angesichts gestiegener Fahrzeugpreise und der unsicheren wirtschaftlichen Gesamtlage deutlich länger.» Für das laufende Jahr erwartet der ZDK hier einen Rückgang des Marktes um gut drei Prozent auf 6,3 Millionen Autos. Kommendes Jahr werde es aber wieder leicht auf 6,4 Millionen nach oben gehen.