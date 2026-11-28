Flugbetrieb in Köln/Bonn nach Drohnensichtung gestoppt
dpa-AFX · Uhr
KÖLN (dpa-AFX) - Eine Drohne hat den Betrieb am Flughafen Köln/Bonn für rund zweieinhalb Stunden lahmgelegt. Wie eine Flughafensprecherin mitteilte, wurde das Objekt am Freitagabend um kurz vor 22.00 Uhr am Himmel über dem Gelände entdeckt. Daraufhin wurden sämtliche Starts und Landungen eingestellt, wie es hieß.
Die Deutsche Flugsicherung untersuchte den Vorfall und gab schließlich gegen 0.30 Uhr Entwarnung. Der Flugbetrieb läuft laut dem Flughafen wieder an. Zu den Hintergründen des Vorfalls machten jedoch weder der Betreiber noch die Deutsche Flugsicherung weitere Angaben./aki/DP/mis
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