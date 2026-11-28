Umfrage

Berlin (dpa) - In der Wirtschaft schwindet das Vertrauen in den angekündigten Reformkurs der Bundesregierung. In einer Umfrage erklärten 90 Prozent der Firmen, die Regierung arbeite zu langsam an der Umsetzung ihrer wirtschaftspolitischen Ankündigungen.

So erwarten drei Viertel der Unternehmen nicht, dass die Politik bis Ende der Legislaturperiode in nennenswertem Umfang Bürokratie abbaut, wie eine repräsentative Umfrage des ifo Instituts im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen ergab. Dies habe aber für die Wirtschaft eine sehr hohe Priorität. Positiv bewertet wurde die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Stromsteuer für alle.

Nur noch Schulnote 4,5 für die Regierung

Insgesamt aber sei die Enttäuschung über die Bundesregierung in den Unternehmen riesig, sagte Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik. Die Politik unternehme zu wenig gegen den wirtschaftlichen Aderlass. Alarmierend sei, dass viele Unternehmen ihre Investitionen am Standort Deutschland zurückfahren würden. Oberste Priorität für die Bundesregierung müssten bessere Bedingungen für private Investitionen haben.

Während die Unternehmen laut Stiftung nach 100 Tagen die Bundesregierung noch mit der Note 3,0 bewerteten, erteilten sie mittlerweile die Note 4,5 für deren Arbeit.

Anfang Juli kündigte die schwarz-rote Koalition ein umfassendes Paket für «Aufschwung und Beschäftigung» mit Reformen im Arbeitsmarkt, bei Sozialsystemen oder Bürokratieabbau an - ringt aber weiterhin um die Umsetzung zentraler Maßnahmen.