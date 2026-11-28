MÜNCHEN/AUGSBURG (dpa-AFX) - Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS verzeichnet einen Ansturm von Bewerbern um Jobs: Früher hätten sich rund 4.000 Menschen pro Jahr bei dem Unternehmen beworben, 2026 werden es voraussichtlich 100.000 Bewerberinnen und Bewerber sein, sagte KNDS-Vorstandschef Florian Hohenwarter der "Augsburger Allgemeinen".

So groß wie die Zahl der Bewerber ist der Personalbedarf bei KNDS aber längst nicht - auch wenn Zuwächse geplant sind. "Bis Ende des Jahrzehnts erhöhen wir die Zahl der Beschäftigten im gesamten Unternehmen von jetzt etwa 6.000 auf dann rund 10.000", sagte Hohenwarter. "Heute stellen wir pro Monat rund 100 Leute bei KNDS Deutschland ein." In München solle die Zahl der Beschäftigten von rund 2.400 auf etwa 4.000 steigen.

Der Personalaufbau funktioniere, weil mehr Menschen Verständnis und Interesse für die Verteidigungsindustrie hätten, sagte der Vorstandschef weiter.

Was ist mit dem geplanten Börsengang?

KNDS ist Hersteller von Waffensystemen wie dem Kampfpanzer Leopard 2 und der Panzerhaubitze 2000. Trotz der Kampfdrohnen-Entwicklungen würden Kampf- und Transportpanzer auch künftig benötigt. "Panzer haben eine Zukunft", versicherte Hohenwarter.

Das Unternehmen entstand 2015 durch die Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter, das Kürzel geht auf KMW Nexter Defense Systems zurück. Aktuell befindet sich KNDS jeweils zur Hälfte im Eigentum der deutschen Familie hinter Krauss-Maffei Wegmann sowie des französischen Staates. Sitz der übergeordneten Finanzholding ist Amsterdam, die deutsche Zentrale sitzt in München und die französische bei Paris.

Ein geplanter Börsengang war Mitte des Jahres auf Eis gelegt worden, steht nach Hohenwarters Worten aber weiter "auf der Agenda". Konkretere Angaben machte er nicht.

Die Bundesregierung verhandelt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums über einen Einstieg bei KNDS. Deutschland wolle auf Augenhöhe mit Frankreich agieren und strebe deshalb ebenfalls eine Beteiligung von 50 Prozent an./zk/DP/zb