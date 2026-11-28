John Deere: Aktie +38 % – der unterschätzte KI-Gewinner?

Autonom fahrende Traktoren, künstliche Intelligenz auf dem Acker und zusätzliche Wachstumschancen durch den weltweiten Bau von KI-Rechenzentren: Hinter dem traditionsreichen Landmaschinenhersteller John Deere verbirgt sich mittlerweile eine überraschend vielseitige Technologiestory. Die Aktie legt seit Jahresbeginn rund 38 % zu – obwohl sich die Landwirtschaft weiterhin in einer schwierigen Marktphase befindet. Auch nach den jüngsten Quartalszahlen überrascht die Börsenreaktion: Trotz verfehlter Gewinnerwartungen steigt die Deere-Aktie am Tag der Veröffentlichung um mehr als 4 %.

Mit der Übernahme des KI-Spezialisten Orchard AI, intelligenten Pflanzenschutzsystemen und autonomen Maschinen treibt Deere & Company den technologischen Wandel voran. Gleichzeitig wächst der Umsatz mit Bau- und Forstmaschinen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 22 %, während der Ausblick für 2027 auf eine mögliche Erholung im nordamerikanischen Landmaschinenmarkt hindeutet. Doch rechtfertigen diese Perspektiven ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 36? Andreas Bernstein und Roland Jegen analysieren die aktuellen Geschäftszahlen, die langfristigen Wachstumstreiber und die charttechnische Situation der Deere-Aktie.

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Über den Autor

Roland Jegen – Trading- und Kapitalmarktexperte bei WH SelfInvest

Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte sind fundamentale und technische Aktienanalysen, Kapitalmarktentwicklungen sowie systematische Handels- und Anlagestrategien. In regelmäßigen Webinaren und Marktanalysen vermittelt er praxisnahes Fachwissen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen.

Risikohinweis und Transparenz

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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Quellen und Datenstand: 27. November 2026. Unternehmensangaben von Deere & Company, Quartals- und Jahresergebnisse vom 25. November 2026 sowie Marktdaten und Analystenschätzungen. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Prognosen und Bewertungskennzahlen können sich ändern.

Transparenz: Der Autor ist für WH SelfInvest tätig. Der Artikel enthält Verlinkungen zu Dienstleistungen und Angeboten von WH SelfInvest und Freestoxx. Es besteht daher ein wirtschaftliches Interesse an der Nutzung dieser Angebote.