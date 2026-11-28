PlusKolumne von Stefan Riße
Kann ausgerechnet Elon Musks Idee die Demokratie retten?
Acatis · Uhr
Thema: KIAltersvorsorgedepot
Der Multi-Milliardärs will Kindern SpaceX-Aktien schenken. Wird das die Lösung für das Problem durch KI wegfallende Arbeitsplätze? Wieso ich das für denkbar halte.
Das Wichtigste in Kürze
- Künstliche Intelligenz spart Jobs ein und verstärkt die Spaltung der Gesellschaft.
- Der Anteil der Löhne am Volkseinkommen sinkt zugunsten der Unternehmensgewinne.
- Eine breite Beteiligung am Aktienvermögen kann Aufstände verhindern, die Demokratien gefährden.
Zu Elon Musk habe ich schon seit Langem ein extrem ambivalentes Verhältnis, und das dürfte nicht nur mir so gehen. Seine politische Hinwendung zu Donald Trump und Maga und seine Einlassungen zu Russland und der Ukraine finde ich höchst befremdlich.
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