Kein Reformkompromiss in Sicht: Ringen um Rente geht weiter
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Im Koalitionsstreit um die Reform der Rente ist kein Ende in Sicht: Die Union reagiert sehr reserviert auf das Vorpreschen von SPD-Arbeitsminister Alexander Schweitzer mit einem noch unabgestimmten Gesetzentwurf. Schweitzer selbst verteidigt seinen Vorschlag: Dieser sei "ein harter Kompromiss", sagte er in der ARD-"Tagesschau" und erklärte das im "Heute Journal" des ZDF so: "Nicht SPD pur, nicht CDU pur, nicht CSU pur."/and/DP/mis
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