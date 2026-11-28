Trotz Iran-Krieg

Frankfurt/Main (dpa) - Mit der Konjunkturerholung in Deutschland wächst der Optimismus im Mittelstand. Im Herbst stieg die Geschäftslage unter mehr als 1.000 befragten Unternehmen das dritte Mal in Folge, wie eine Studie der DZ Bank und des Bundesverbands der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) zeigt.

Demnach bewerten 74 Prozent ihre Situation als «gut» oder «sehr gut» und nur 26 als «schlecht» oder «sehr schlecht». Noch im Frühjahr hatten 71 Prozent der Befragten ihre Lage positiv und 29 Prozent negativ eingeschätzt. Der Saldo aus guten und schlechten Bewertungen übertraf damit erstmals seit dreieinhalb Jahren den langjährigen Schnitt. Besonders verbesserte sich die Geschäftslage bei Industrie- und Baufirmen, die von steigenden Exporten und höheren Staatsausgabe für Infrastruktur profitierten.

Noch keine Entwarnung

Auch die Geschäftserwartungen der Betriebe für die nächsten sechs Monaten steigen laut der repräsentativen Umfrage, die im September und Oktober telefonisch und online stattfand. Der Saldo aus optimistischen und pessimistischen Erwartungen der befragten Inhaber und Geschäftsführer verdoppelte sich fast von 7 auf 13 Punkte. Besonders die Elektroindustrie, die vom KI-Boom profitiert, und die Chemiebranche seien zuversichtlicher.

Dass der Mittelstand wieder etwas zuversichtlicher nach vorn blicke, sei ermutigend, sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak. Der Bund müsse aber mehr Spielraum für Investitionen schaffen. «Die beschlossene Senkung der Energiesteuer auf das EU-Mindestniveau ist ein wichtiger Schritt. Bei der Einkommensteuer muss die Politik nachlegen und die kalte Progression dauerhaft ausgleichen.»

Die deutsche Wirtschaft soll 2026 nach Prognose der Bundesregierung um 1,3 Prozent wachsen. Auch der Ifo-Geschäftsklimaindex, der im November den siebten Monat in Folge stieg, macht Hoffnung auf ein Ende der langen Flaute.

Iran-Konflikt erhöht Kostendruck

Die Konjunkturerholung reiche aber nicht, um die Sorgen im Mittelstand etwa über den Iran-Krieg spürbar zu verringern, so die Studie, die der dpa vorliegt. So beklagten 80 Prozent der Mittelständler teure Energie und 60 Prozent hohe Rohstoff- und Materialkosten. Im Frühjahr waren es 67 bzw. 57 Prozent. Größtes Problem bleibe die Bürokratiebelastung mit einem Anteil von 82 Prozent - deutlich mehr als im Frühjahr. «Die Bundesregierung hat an einzelnen Stellen angesetzt, doch bislang ist das zu wenig und die Umsetzung zu langsam», kritisierte Stefan Beismann, Firmenkundenvorstand der DZ Bank.

Immerhin verbesserte sich laut Studie die Bilanzqualität im Mittelstand und die Investitionsbereitschaft steige: Der Anteil der Befragten, die in den nächsten sechs Monaten investieren wollen, wuchs um 5 Prozentpunkte auf 57 Prozent.