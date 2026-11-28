WIEN (dpa-AFX) - Wie US-Präsident Donald Trump die nächsten zwei Jahre regieren könnte, beschreibt die österreichische Zeitung "Die Presse" am Samstag so:

"Die Wiedereinsetzung des Nvidia-Chefs Jensen Huang - eines "Genies" und Business-Partners - boxte er (Trump) mit Hilfe seines Erfüllungsgehilfen JD Vance gegen jeden Widerstand durch. Das verblüffte selbst republikanische Parteigänger. Es lieferte einen Vorgeschmack, wie Trump den Rest seiner Amtszeit agieren, regieren und reagieren wird. Die USA und die Welt sollten auf alles gefasst sein. Er wird - anders als Vorgänger ohne Mehrheit im Kongress - nicht wie eine lahme Ente durch Washington watscheln, sondern eher wie ein Elefant - das Wappentier der Republikaner - herumstampfen. Wie gehabt ohne Rücksicht auf Verluste und auf den eigenen Vorteil bedacht."/oe/DP/mis