AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Zeitung "de Volkskrant" kommentiert am Samstag die Reaktion Polens auf Verletzungen seines Luftraums durch russische Flugkörper:

"Polen will entlang seiner Ostgrenze eine umfassende Flugverbotszone einrichten. Dadurch könnte das Militär schneller und ohne vorherige visuelle Bestätigung gegen eindringende Drohnen oder Raketen vorgehen.

Doch Polen hat diese Woche auch eine andere, bereits länger bestehende Idee wiederbelebt: das Abschießen anfliegender Flugkörper schon bevor diese in den Luftraum der Nato eindringen. Dafür gibt es bislang innerhalb der Nato keine ausreichende Unterstützung.

Der Hauptgrund für die Zurückhaltung ist die Befürchtung, dass die Nato in einen direkten Konflikt mit Russland geraten könnte. Russland tut alles, um diese Angst zu schüren - und das mit wachsendem Erfolg, leider auch in den Niederlanden. Von einer direkten Konfrontation zwischen Nato-Staaten und Russland kann bei dem polnischen Vorschlag jedoch keine Rede sein - es sei denn, man übernimmt die russische Darstellung der Dinge. (...)

Wenn auf Ersuchen der Ukraine anfliegende Drohnen oder Raketen (unabhängig von ihrer Herkunft), die eine Bedrohung für das Hoheitsgebiet der Nato darstellen, abgeschossen werden, dann fällt das zweifellos unter das Recht auf Selbstverteidigung, auf das Polen sich beruft. Damit würde man zudem ein dringend benötigtes Signal an Putin senden, dass seine Kriegsziele aussichtslos sind und bleiben - und er endlich den ukrainischen Vorschlag für einen Waffenstillstand akzeptieren sollte."/pau/DP/mis