LONDON (dpa-AFX) - Zu Berichten über russische Verluste im Krieg gegen die Ukraine heißt es am Samstag in der Londoner "Times":

"Nach Angaben der Oppositionsmedien "Meduza" und "Mediazona" hat die russische Armee mehr als 700.000 Soldaten verloren, die entweder getötet wurden oder als im Einsatz vermisst gelten. (...) Dennoch dauert der Konflikt an, und es gibt bislang keine Anzeichen dafür, dass sich Putins Leute gegen ihn wenden. Für jeden, der die Berichte über das Leid der Russen während des Zweiten Weltkriegs kennt, ist das keine Überraschung. (...)

Doch wer der Versuchung erliegt zu glauben, Russland würde niemals verlieren, sollte einen weiteren Blick in die Geschichtsbücher werfen. Während des Ersten Weltkriegs kämpften russische Armeen oft mit bemerkenswerter Ausdauer unter schrecklichen Bedingungen, während ihre westlichen Verbündeten, Großbritannien und Frankreich, meinten, ein Partner mit solchen personellen Reserven könne niemals besiegt werden. Sie irrten sich.

Während sich die militärische Pattsituation hinzog, drehte sich die öffentliche Meinung. Es kam zu den Brotaufständen in St. Petersburg, zu einer Revolution und zum Sturz des Zaren. Und 1918 war das Russische Reich zusammengebrochen. Für einen russischen Anführer, der sich selbst als Geschichtsliebhaber betrachtet, sollte das eine Warnung sein."/pau/DP/mis