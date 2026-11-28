BERLIN (dpa-AFX) - Im Koalitionsstreit um die Reform der Rente ist kein Ende in Sicht: Die Union reagiert sehr reserviert auf das Vorpreschen von SPD-Arbeitsminister Alexander Schweitzer mit einem noch unabgestimmten Gesetzentwurf. Schweitzer selbst verteidigt seinen Vorschlag: Dieser sei "ein harter Kompromiss", sagte er in der ARD-"Tagesschau" und erklärte das im "Heute Journal" des ZDF so: "Nicht SPD pur, nicht CDU pur, nicht CSU pur."

Wie die Union die Vorschläge bewertet

Die Union stößt sich vor allem daran, dass Schweitzer die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren im Kern erhalten will, auch wenn er den Kreis der Berechtigten einschränkt.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann verlangt deshalb von Schweitzer "einen seriösen Vorschlag, wie er das System an anderer Stelle entlasten will". Gleichwohl befand er in der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Das ist ein Schritt nach vorne und schon mal mehr als das bisherige einfache Nein der SPD."

Schon am Freitag hatte Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) den Zeitungen der Neuen Pressegesellschaft gesagt, dem Ziel, die Rente generationengerecht zu gestalten, komme man nicht näher, "indem wir an Maximalforderungen festhalten, die uns in Zukunft finanziell schwer belasten".

Der Wirtschaftsflügel schäumt über Schweitzers Vorschläge. Der Chef des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten, ("Stern") und die Vorsitzende der Mittelstandsunion, Gitta Connemann, ("Handelsblatt") halten sie für unzureichend.

Aus Sicht des Sozialflügels sind sie "weniger zielgenau als die Vorschläge der Union". "Die SPD muss sich ein Stück bewegen", sagte der Chef der CDU-Arbeitnehmerorganisation CDA, Dennis Radtke, den Funke-Medien. Aber: "Mit gutem Willen wird der inhaltliche Knoten durchschlagen werden können."

Was die Union noch stört

Die Union reibt sich auch an Schweitzers Vorgehen. Er hatte seine Vorschläge präsentiert, obwohl sich Unterhändler von Union und SPD am Vorabend nicht einig geworden waren. Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) hatte daher noch vor seinem Presseauftritt mitgeteilt: "Eine Verständigung darauf gibt es nicht." CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann kritisierte im "Stern": "Medienarbeit zu unabgestimmten Gesetzentwürfen ist wenig hilfreich."

Wie es weitergeht

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, dass die Reform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden soll. Schweitzer sagte in den ARD-"Tagesthemen", er habe die Voraussetzung dafür geschaffen. "Wie weit wir jetzt kommen mit diesem Vorschlag, das werden wir in den nächsten Tagen miteinander besprechen."

Wie andere die Vorschläge bewerten

Die Gewerkschaften: Sie sehen Licht und Schatten.

* DGB und IG Metall loben, dass die abschlagsfreie Frührente erhalten bleiben soll - sie kommt etwa gut verdienenden Fachkräften zugute, einer wichtigen Gewerkschaftsklientel.

* DGB-Chefin Yasmin Fahimi begrüßt auch, dass Minijobs

rentenversicherungspflichtig werden sollen. "Das ist der richtige Schritt, denn wer geringfügig beschäftigt ist, baut oft keine ausreichenden Rentenansprüche auf."

* Fahimi kritisiert aber, dass das Rentenalter an die

Lebenserwartung gekoppelt werden soll - "eine Rentenkürzung, die vor allem Arbeitslose und Kranke trifft".

* Sie und IG-Metall-Vorstand Ralf Reinstädtler rügen ferner die vorgeschlagene Erhöhung von Rentenabschlägen bei Frührentnern, die noch keine 45 Beitragsjahre zusammen haben. Das bestrafe jene, die nach Jahrzehnten körperlich oder psychisch belastender Arbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht länger arbeiten könnten.

Die Sozialverbände: Sie begrüßen, dass künftig Selbstständige, Vorstände und Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rente einbezogen werden sollen.

* SoVD: "Die weitere Anhebung des Renteneintrittsalters, die Einschränkungen bei der abschlagsfreien Rente und die geplante Erhöhung der Rentenabschläge lehnen wir hingegen entschieden ab", sagt die Vorsitzende Michaela Engelmeier.

* VdK: "Die, die sich heute schon die Abschläge leisten können, werden weiterhin früher in Rente gehen, alle anderen werden doppelt bestraft. Die Schere zwischen armen und reicheren Rentnern wird weiter aufgehen", meint Verbandspräsidentin Verena Bentele.

Was Schweitzers Entwurf vorsieht

* Abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren ("Rente mit 63"): Sie soll im Kern bleiben, der Kreis der Berechtigten aber verkleinert werden. Für die Beitragsjahre sollen Zeiten mit Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Minijobs nicht mehr zählen.

* Frührente mit Abschlägen nach 35 Beitragsjahren: Die Altersgrenze dafür soll von 63 auf 64 Jahre angehoben werden. Für jeden Monat vorzeitigen Rentenbezugs würden 0,4 statt jetzt 0,3 Prozent von der Rente abgezogen.

* Altersgrenzen: Sie sollen bei allen Rentenarten an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden - für jedes Lebensjahr mehr würde der Renteneintritt ein halbes Jahr hinausgeschoben.

* Kapitalrente: Ab 2028 sollen 0,5 (später 2) Prozent vom Bruttoeinkommen zusätzlich eingezahlt und angelegt werden - finanziert von Arbeitgebern und -nehmern und in der Hoffnung, damit am Kapitalmarkt höhere Erträge zu erzielen. So soll das Absicherungsniveau der Rente später steigen.

* Minijobber: Sie sollen sich ab 2028 nicht mehr von der Pflicht zur Rentenversicherung befreien können. Ausnahme: Schüler und Beschäftigte in Privathaushalten.

* Selbstständige: Wer künftig startet, soll sich gesetzlich rentenversichern müssen. Ausnahme: Künstler, unternehmerische Landwirte und bereits berufsständisch Versicherte./and/DP/mis