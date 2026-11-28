BERLIN (dpa-AFX) - Im schwarz-roten Streit um die Rentenreform wirbt die SPD in der Koalition für eine Lösung auf Basis des Entwurfs von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte in einem Online-Video: "Wir haben jetzt ein Konzept vorgelegt, wo es tatsächlich meines Erachtens einen gerechten Ausgleich gibt." Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", der Entwurf sei "eine tragfähige Grundlage für die weitere Diskussion". Aus der mitregierenden Union wurden dagegen Einwände laut. Von den Arbeitgebern kam scharfe Kritik.

Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, sprach von einem "vermurksten Versuch, von der eigenen Reformunwilligkeit abzulenken". Besonders unverständlich sei eine Unwucht zwischen zusätzlichen Belastungen und vorgesehenen Entlastungen. Allein die Kapitalrente solle zwei zusätzliche Beitragssatzpunkte kosten. Sie sei nur vertretbar, wenn weitergehende Entlastungen kommen. Dazu gehöre die schnellstmögliche und volle Abschaffung der abschlagsfreien Frührente. "Sie ist ein teures und unfaires Privileg, das die arbeitende Mitte zusätzlich belastet."

Größter Streitpunkt ist frühere Rente

Die frühere Rente, die besonders langjährig versicherte Arbeitnehmer nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge bekommen können, ist größter Streitpunkt in der Koalition. Der SPD-Minister Schweitzer hatte einen Gesetzentwurf für die Reform in die interne Abstimmung in der Regierung gegeben. Demnach soll die Frührente im Kern bestehen bleiben, der Kreis der Berechtigten aber kleiner werden. SPD-Fraktionschef Miersch hob den Erhalt dieser Regelung hervor.

Die Union stößt sich aber vor allem an diesem Punkt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann verlangte von Schweitzer "einen seriösen Vorschlag, wie er das System an anderer Stelle entlasten will". Zugleich sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Das ist ein Schritt nach vorne und schon mal mehr als das bisherige einfache Nein der SPD." Vor allem aus dem Wirtschaftsflügel der Union kamen massive Proteste gegen die Vorschläge des Arbeitsministers.

Was die Union noch stört

Die Union reibt sich auch an Schweitzers Vorgehen. Er hatte seine Vorschläge präsentiert, obwohl sich Unterhändler von Union und SPD zuvor nicht einig geworden waren. CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sagte dem "Stern": "Medienarbeit zu unabgestimmten Gesetzentwürfen ist wenig hilfreich." Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) stellte direkt klar, dass der Entwurf in der Frühkoordinierung sei. "Eine Verständigung darauf gibt es nicht."

Was Schweitzers Entwurf vorsieht

* Abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren (ehemals "Rente mit 63"): Sie soll im Kern bleiben, der Kreis der Berechtigten aber verkleinert werden. Für die Beitragsjahre sollen Zeiten mit Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Minijobs nicht mehr zählen.

* Frührente mit Abschlägen nach 35 Beitragsjahren: Die Altersgrenze dafür soll von 63 auf 64 Jahre angehoben werden. Für jeden Monat vorzeitigen Rentenbezugs würden 0,4 statt jetzt 0,3 Prozent von der Rente abgezogen.

* Altersgrenzen: Sie sollen bei allen Rentenarten an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden - für jedes Lebensjahr mehr würde der Renteneintritt ein halbes Jahr hinausgeschoben.

* Kapitalrente: Ab 2028 sollen 0,5 (später 2) Prozent vom Bruttoeinkommen zusätzlich eingezahlt und angelegt werden - finanziert von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und in der Hoffnung, am Kapitalmarkt höhere Erträge zu erzielen. So soll das Absicherungsniveau der Rente später steigen.

* Minijobber: Sie sollen sich ab 2028 nicht mehr von der Pflicht zur Rentenversicherung befreien können. Ausnahme: Schüler und Beschäftigte in Privathaushalten.

* Selbstständige: Wer künftig startet, soll sich gesetzlich rentenversichern müssen. Ausnahme: Künstler, unternehmerische Landwirte und bereits berufsständisch Versicherte.

Wie es weitergeht

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte das Ziel ausgegeben, dass die Reform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden soll. Schweitzer sagte in den ARD-"Tagesthemen", er habe jetzt die Voraussetzung dafür geschaffen. "Wie weit wir jetzt kommen mit diesem Vorschlag, das werden wir in den nächsten Tagen miteinander besprechen."

Wie andere die Vorschläge bewerten

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßte, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren erhalten bleiben solle - sie kommt etwa gut verdienenden Fachkräften zugute, einer wichtigen Gewerkschaftsklientel. DGB-Chefin Yasmin Fahimi hob auch hervor, dass Minijobs in die Rentenversicherung einbezogen werden sollen. "Das ist der richtige Schritt, denn wer geringfügig beschäftigt ist, baut oft keine ausreichenden Rentenansprüche auf."

Sozialverbände begrüßten, dass Selbstständige, Bundestagsabgeordnete und Vorstände in die gesetzliche Rente einbezogen werden sollen. Die Chefin des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, betonte zugleich, die Anhebung des Renteneintrittsalters, Einschränkungen bei der abschlagsfreien Rente und höhere Rentenabschläge lehne man ab. VdK-Präsidentin Verena Bentele kritisierte: "Die, die sich heute schon die Abschläge leisten können, werden weiterhin früher in Rente gehen, alle anderen werden doppelt bestraft."/sam/DP/zb