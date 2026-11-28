BERLIN (dpa-AFX) - Der von der Bundesregierung geplante Spritpreisdeckel zur Entlastung von Autofahrerinnen und Autofahrern nimmt Konturen an. Angepeilt wird, dass ab 4. Januar werktäglich von Montag bis Freitag bundesweite Höchstpreise je Liter Super E5, Super E10 und Diesel ermittelt werden, wie ein Verordnungsentwurf des Wirtschaftsministeriums vorsieht. Zusammensetzen sollen sie sich aus den Einkaufskosten, einer Gewinnmarge der Tankstellen und auch den staatlich veranlassten Preisbestandteilen wie Steuern und Abgaben.

Dadurch werde sichergestellt, dass die Höchstpreise den an den Zapfsäulen ausgewiesenen Preisen entsprechen, erläutert das Ministerium. Für Kunden sei so feststellbar ist, ob das Verbot zum Überschreiten des Limits befolgt wird. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt soll die künftigen Höchstpreise nach einer vorgegebenen Formel berechnen. Datenbasis sollen Durchschnittspreise aus der teuersten von elf Tanklager-Regionen sein.

"Kurzfristige Krisenintervention"

Das Ministerium gab den Verordnungsentwurf und einen Entwurf für ein zugrundeliegendes Gesetz in die Abstimmung in der Regierung. Angestrebt wird, dass das Kabinett das Vorhaben an diesem Mittwoch auf den Weg bringt, wie es aus Regierungskreisen hieß. Der Deckel soll nach Plänen der schwarz-roten Koalition auf den zum Jahresende auslaufenden Tankrabatt folgen.

"Die gesamte Maßnahme ist als kurzfristige Krisenintervention konzipiert", erläutert das Ministerium im Entwurf. Die Verordnung soll daher zum 1. Januar in Kraft treten und bis Ende März befristet sein. Bei bestimmten Bedingungen soll sie verlängert werden können, aber maximal bis zum 31. Dezember 2027.

Autobahntankstellen ausgenommen

Für Tankstellen an Autobahnen sollen die Höchstpreise nicht gelten. Dies solle höhere Pachtkosten und die durchgehenden Öffnungszeiten ausgleichen, heißt es zur Begründung. Um regionale Besonderheiten zu berücksichtigen, sollen die Länder für ihr jeweiliges Gebiet abweichende Höchstpreise festlegen können./sam/DP/zb