Was wäre, wenn Sie Hunderte Aktien innerhalb weniger Sekunden analysieren, interessante Trading-Chancen identifizieren und Ihre Handelsstrategien mithilfe künstlicher Intelligenz verbessern könnten? Was lange vor allem institutionellen Anlegern vorbehalten war, wird zunehmend auch für Privatanleger zugänglich.

Im Gespräch mit Friedhelm Tilgen von n-tv erklärt Stefan Fröhlich von WH SelfInvest, wie Anleger künstliche Intelligenz bereits heute für ihren Börsenhandel einsetzen können. Anhand eines konkreten Aktienbeispiels zeigt der Trading-Experte, wie sich fundamentale und charttechnische Kriterien kombinieren lassen, um interessante Handelsideen zu finden.

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Hunderte Aktien analysieren: Was KI für Anleger leisten kann

Während künstliche Intelligenz an der Börse häufig mit Unternehmen wie NVIDIA oder Microsoft in Verbindung gebracht wird, eröffnet die Technologie auch für den eigenen Aktienhandel neue Möglichkeiten.

Eine der größten Stärken von KI liegt in der schnellen Verarbeitung großer Datenmengen. Unternehmenskennzahlen, Geschäftsberichte, Kursentwicklungen und charttechnische Signale können ausgewertet und miteinander kombiniert werden.

Für Privatanleger und aktive Trader ergeben sich daraus interessante Einsatzmöglichkeiten:

Aktien finden: Wertpapiere anhand individueller fundamentaler und technischer Kriterien filtern.

Wertpapiere anhand individueller fundamentaler und technischer Kriterien filtern. Trends erkennen: Potenziell interessante Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärtstrends identifizieren.

Potenziell interessante Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärtstrends identifizieren. Handelsstrategien entwickeln: Eigene Ideen in konkrete, regelbasierte Handelskonzepte übersetzen.

Eigene Ideen in konkrete, regelbasierte Handelskonzepte übersetzen. Risiken analysieren: Mögliche Einstiegs-, Ausstiegs- und Stop-Loss-Regeln entwickeln.

Mögliche Einstiegs-, Ausstiegs- und Stop-Loss-Regeln entwickeln. Trading verbessern: Vergangene Trades analysieren und mögliche Handelsfehler erkennen.

Statt zahlreiche Aktien einzeln zu untersuchen, können Anleger ihre Suchkriterien in natürlicher Sprache formulieren und eine KI mit der Vorauswahl beauftragen. Die Ergebnisse sollten anschließend eigenständig überprüft werden.

Praxisbeispiel: Mit diesem KI-Prompt interessante Aktien finden

Wie lässt sich künstliche Intelligenz konkret für die Aktienauswahl nutzen? Stefan Fröhlich demonstriert im Interview eine beispielhafte Suchanfrage, mit der sich auch in einem schwierigen Marktumfeld potenziell interessante US-Aktien identifizieren lassen.

Beispiel für einen KI-Prompt zur Aktiensuche: Suche nach liquiden US-Aktien aus den großen Aktienindizes, die folgende Kriterien erfüllen: Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent

15 bis 30 Prozent Abstand zum 52-Wochen-Hoch

Intakter Aufwärts- oder Seitwärtstrend Ziel ist es, potenziell interessante Qualitätsaktien zu finden, die trotz einer Kurskorrektur relative Stärke zeigen könnten.

Als Ergebnis einer solchen Suche präsentiert Fröhlich die Aktie der US-amerikanischen Baumarktkette Home Depot (WKN: 866953, ISIN: US4370761029).

Zum Zeitpunkt der vorgestellten Analyse bewegte sich die Aktie in einer Handelsspanne zwischen rund 330 und 360 US-Dollar. Der im Interview genannte Schlusskurs lag bei 339 US-Dollar. Die charttechnische Unterstützung bei rund 330 US-Dollar diente als Orientierung für die Bewertung des Risikos.

Das Beispiel zeigt, wie Anleger mit Unterstützung künstlicher Intelligenz fundamentale und technische Kriterien miteinander verbinden können. Die eigentliche Handelsentscheidung, die Überprüfung der Daten und das Risikomanagement bleiben jedoch weiterhin Aufgabe des Anlegers.

Die genannten Kursmarken beziehen sich auf den Analysezeitpunkt des Interviews und stellen keine aktuellen Handelssignale oder Anlageempfehlungen dar.

Entdecken Sie Trading mit künstlicher Intelligenz Wie lassen sich eigene Trading-Ideen in konkrete Handelsregeln übersetzen? Wie können Sie technische Indikatoren erstellen, bestehende Strategien verbessern und Ihre Handelsentscheidungen systematischer vorbereiten? Die Handelsplattform NanoTrader von WH SelfInvest bietet integrierte KI-Funktionen, die Trader bei diesen Aufgaben unterstützen können. Lernen Sie den NanoTrader mit einer kostenlosen Demo kennen. 👉 Jetzt kostenlose NanoTrader-Demo anfordern

KI als persönlicher Trading-Coach: Weniger Emotionen, mehr System?

Angst, Gier, Ungeduld und Selbstüberschätzung gehören zu den größten Herausforderungen vieler Trader. Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, Handelsentscheidungen stärker an zuvor definierten Regeln auszurichten.

So lassen sich beispielsweise vergangene Trades analysieren, Abweichungen von einer Handelsstrategie erkennen und mögliche Verbesserungen ableiten. Damit wird KI nicht nur zu einem Werkzeug für die Marktanalyse, sondern auch zu einem potenziellen persönlichen Trading-Coach.

Selbst erfahrene Trader können auf diese Weise neue Denkanstöße erhalten und ihre bisherige Vorgehensweise hinterfragen.

Wenn KI direkt in die Handelsplattform integriert wird

Besonders interessant wird der Einsatz künstlicher Intelligenz, wenn sie nicht als separate Anwendung genutzt wird, sondern direkt in die Handelsplattform integriert ist.

Dadurch lassen sich Marktanalyse, Charting, Strategieentwicklung und Handelsvorbereitung enger miteinander verbinden. Trader können sich beispielsweise bei der Erstellung und Verbesserung technischer Indikatoren, der Formulierung von Handelsregeln und der Entwicklung eigener Handelssysteme unterstützen lassen.

Auch komplexere Trading-Ideen lassen sich so systematischer vorbereiten und überprüfen.

Kann künstliche Intelligenz besser handeln als der Mensch?

Trotz aller technologischen Fortschritte warnt Stefan Fröhlich ausdrücklich vor vermeintlich vollautomatischen Trading-Bots, die mit hohen oder gar garantierten Renditen werben.

Auch künstliche Intelligenz kann zukünftige Kursentwicklungen nicht zuverlässig vorhersagen. Fehlerhafte Daten, falsche Interpretationen und unerwartete Marktereignisse können zu erheblichen Fehleinschätzungen führen.

Entscheidungen über Positionsgrößen, Risikoschwellen und die Eignung einer Handelsstrategie sollten deshalb weiterhin beim Anleger liegen.

Fazit: Der entscheidende Vorteil künstlicher Intelligenz liegt möglicherweise nicht darin, den Trader zu ersetzen. Vielmehr kann sie ihm helfen, große Datenmengen schneller zu analysieren, Handelsideen systematischer zu entwickeln und die eigenen Trading-Regeln konsequenter zu überprüfen.

Wer lernt, künstliche Intelligenz gezielt einzusetzen und ihre Ergebnisse kritisch zu hinterfragen, kann seinen Werkzeugkasten für die Börse sinnvoll erweitern.

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Über den Autor

Roland Jegen – Trading- und Kapitalmarktexperte bei WH SelfInvest

Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der fundamentalen und technischen Aktienanalyse, der Analyse internationaler Kapitalmärkte sowie systematischen Handelsstrategien.

In regelmäßigen Webinaren, Marktanalysen und Experteninterviews beschäftigt er sich mit aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten und deren Bedeutung für private Anleger und aktive Trader.

Weitere Informationen: www.whselfinvest.de