BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Nach der Kollision mit zwei Containerschiffen Ende Oktober bricht die "Mein Schiff 3" erstmals wieder zu einer Kreuzfahrt auf. Die viertägige Reise führt wie geplant von Bremerhaven über Oslo nach Kiel, wie eine Sprecherin von Tui Cruises in Hamburg mitteilte. Los geht es heute um 17 Uhr.

Allerdings seien noch nicht alle notwendigen Arbeiten erledigt. Bis zur endgültigen Installation der neuen Rettungsmittel sei eine Übergangslösung eingerichtet worden, hieß es. Es seien aber alle geltenden Sicherheitsanforderungen erfüllt. Konkretere Angaben machte die Sprecherin dazu nicht. "Die endgültige Wiederherstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt", sagte sie. Während der nächsten Reisen seien keine Arbeiten erforderlich, die für die Gäste zu Beeinträchtigungen führen könnten.

Der nahezu voll besetzte Ozeanriese war am 25. Oktober 2026 beim Auslaufen in Bremerhaven mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen. Dabei waren auch Rettungsboote beschädigt worden.

Reederei macht keine Angaben zur Schadenshöhe

Nach Erkenntnissen der Polizei wurde das Kreuzfahrtschiff von einer Böe erfasst und trieb auf die zwei Schiffe zu, die am Container-Terminal festgemacht waren. Nach dem Zusammenstoß war das beschädigte Kreuzfahrtschiff in die Lloyd Werft gekommen. Zur Höhe des entstandenen Schadens macht die Reederei keine Angaben./jbi/DP/mis