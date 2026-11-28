IBIZA (dpa-AFX) - Der vor der spanischen Urlaubsinsel Ibiza kieloben im Mittelmeer treibende Dieseltanker "Med Emre" soll zum Hafen von Cartagena geschleppt werden. Dort soll die für die Umwelt gefährliche Ladung abgepumpt und das Schiff gesichert werden, teilte das spanische Verkehrsministerium am Abend mit. Mit seiner Ankunft wird demnach am Montag gerechnet.

Die mit rund 8,2 Millionen Litern Diesel gefüllten Ladetanks des Schiffes seien intakt, hatte zuvor die Leiterin der zuständigen Hafenbehörde, Elena Delgado, nach einer Lagebesprechung im Koordinierungszentrum der Seenotrettung (CCS) in Valencia versichert. Das Schiff hat zudem viel Treibstoff für den eigenen Betrieb an Bord.

Größerer Treibstoff-Austritt bisher nicht festgestellt

Der rund 120 Meter lange Tanker war in der Nacht zum Donnerstag etwa 50 Kilometer nordwestlich von Ibiza havariert. An Bord befanden sich 17 Menschen. Ein Besatzungsmitglied kam bei dem Unglück ums Leben, 16 weitere wurden gerettet.

Ein größerer Austritt von Treibstoff wurde bisher nicht festgestellt. Der Schleppvorgang werde aus Vorsicht mit sehr geringer Geschwindigkeit erfolgen, hieß es aus dem Ministerium. Bislang seien weder Veränderungen beim Tiefgang noch bei der Schwimmfähigkeit des Schiffes zu beobachten.

Doppelhülle bietet zusätzlichen Schutz

Im Hafen von Cartagena, rund 250 Kilometer südwestlich von Valencia, soll der Tanker in der Bucht von Escombreras entladen werden. Vor Beginn der Arbeiten werde vorsorglich eine schwimmende Schutzbarriere um das Schiff gelegt, kündigte Delgado an. Damit sollen mögliche Treibstoff-Austritte aufgefangen und eine Ausbreitung verhindert werden. Cartagena sei wegen der Wassertiefe die einzige geeignete Hafenoption, betonte sie.

Das 2019 gebaute Schiff verfügt über eine Doppelhülle. Zwischen den Ladetanks und dem äußeren Rumpf befindet sich dadurch ein Hohlraum, der verhindern soll, dass bei einer Beschädigung der Außenwand unmittelbar Treibstoff ins Meer gelangt. Zudem ist die Ladung auf mehrere voneinander getrennte Tanks verteilt, was das Risiko eines Austritts verringert.

Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker gehört einem türkischen Schiffseigner und wird von einer türkischen Reederei betrieben. Er war von Algeciras nach Barcelona unterwegs. Die Ursache des Unglücks werden nach Angaben der Behörden erst umfangreiche Untersuchungen klären können./er/DP/mis