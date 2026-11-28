MAINZ/BERLIN (dpa-AFX) - Das Medienunternehmen VRM verzichtet nach Beendigung eines Druckauftrags für die Wochenzeitung des Portals "Nius" auch auf einen Auftrag für die Tageszeitung "Junge Welt". "Wir bestätigen, dass es Gespräche über einen möglichen Druckauftrag gegeben hat", teilte die VRM mit Sitz in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "Nach sorgfältiger Abwägung hat die VRM entschieden, den Auftrag nicht anzunehmen."

Die 1947 gegründete Zeitung "Junge Welt" bezeichnet sich selbst als marxistisch orientierte Zeitung und war zu Zeiten der DDR Zentralorgan der Freien Deutschen Jugend (FDJ). Im Verfassungsschutzbericht 2025 wird sie als linksextremistisch bezeichnet - gegen die Erwähnung in früheren Verfassungsschutzberichten hatte das Blatt vergeblich geklagt.

An einer VRM-Zusammenarbeit mit "Nius" hatte es Kritik unter anderem von der Gewerkschaft Verdi sowie Politikern von SPD, Grünen und Linken gegeben. Beispielsweise kritisierte die Gewerkschaft Verdi in Hessen und Rheinland-Pfalz-Saarland, dass "Nius" auf Empörung und Vorurteile setze, was die demokratische Debatte gefährde.

"Nius"-Gründer und -Chefredakteur Julian Reichelt hatte angesichts der Entwicklung und der Kritik vom "größtmöglichen Anschlag auf die Pressefreiheit" gesprochen. "Nius" wurde 2023 als Online-Portal gegründet, die neue "Nius - Die Wochenzeitung für Deutschland" soll sich mit Politik, politischer Kultur und gesellschaftlichen Debatten beschäftigen.

"Junge Welt"-Geschäftsführer: "Wir können jetzt neu suchen"

Jonas Pohle, Geschäftsführer des Verlags 8. Mai, sagte der dpa, der Vertrag über den Auftrag für die "Junge Welt" sei quasi unterschriftsreif gewesen. Es ging nach seinen Angaben um den Druck einer Teilauflage für West- und Süddeutschland sowie die Schweiz und Österreich. "Wir können jetzt neu suchen", sagte Pohle. Notfalls werde in Berlin gedruckt. "Für uns wäre das ein großer wirtschaftlicher Schaden."

In einem Kommentar der "Jungen Welt" zur Diskussion um die VRM und den "Nius"-Druckauftrag hieß es, dass die VRM am Freitag die Geschäftsführung darüber informiert habe, zum 1. Januar nicht mehr als neuer süddeutscher Druckstandort zur Verfügung zu stehen.

Zu den Gründen wollte sich die VRM im Einzelnen nicht äußern: "Zu internen Entscheidungsprozessen und Gesprächen äußern wir uns grundsätzlich nicht."

VRM beendet Druck von "Nius"-Wochenzeitung

Die VRM hatte mit ihrer verlagseigenen Druckerei im südhessischen Rüsselsheim zunächst den Druckauftrag für die Wochenzeitung von "Nius" übernommen, die am Samstag voriger Woche erstmals erschienen war. Nach der Kritik kündigte die VRM dann an, den Druckauftrag für "Nius" bis spätestens Ende März 2027 wieder zu beenden. Die Diskussion belaste das Vertrauen in die Marke VRM und lasse die journalistische Arbeit der Redaktionen in den Hintergrund treten, teilte sie zur Begründung mit.

Die VRM gibt in Rheinland-Pfalz und in Hessen unter anderem die Tageszeitungen "Wiesbadener Kurier", "Darmstädter Echo", "Wetzlarer Neue Zeitung" und "Allgemeine Zeitung" (Mainz) heraus./hus/DP/zb