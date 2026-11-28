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|Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wich-tig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.
Nach den deutlichen Verlusten der Vorwoche konnten sich die großen Aktienindizes zunächst erholen. Erneute Rücksetzer bei Technologiewerten sorgten jedoch weiterhin für einen wechselhaften Verlauf. Auf konjunktureller Ebene traf eine bessere Unternehmensstimmung in Deutschland auf ein nur schwaches Wirtschaftswachstum und anhaltenden Inflationsdruck in den USA. Auch neue Daten aus Großbritannien, Japan und China lieferten unterschiedliche Signale. Bei den Unternehmensnachrichten standen Dell, HP und NVIDIA im Mittelpunkt.
Globaler Aktienmarkt – Globaler Aktienmarkt
Der DAX® erlebte eine Woche mit deutlichen Richtungswechseln. Nach einem Schlussstand von 24.802,78 Punkten am Freitag der Vorwoche stieg er am Montag zunächst über 25.300 Punkte. Zur Wochenmitte fiel der deutsche Leitindex auf 24.702,13 Punkte zurück, bevor er sich am Donnerstag um 2,08 % auf 25.215,52 Punkte erholte. Gegenüber dem Vorwochenabschluss verblieb damit ein Plus von rund 1,66 %
Der S&P 500® beendete den Mittwoch bei 7.182,78 Punkten. Verglichen mit dem Vorwochenabschluss von 6.910,39 Punkten lag er damit rund 3,94 % im Plus. In der Mittwochssitzung gab der Index allerdings um 0,25 % nach, nachdem er zwischenzeitlich deutlich stärker unter Druck geraten war.
Der Nasdaq-100 Index® schloss am Mittwoch bei 26.046,90 Punkten. Gegenüber den 25.028,98 Punkten vom vorherigen Freitag entsprach dies einem vorläufigen Wochenplus von etwa 4,07 %. Der Tagesverlust von 0,64 % zeigte jedoch, dass die Erholung bei den Technologiewerten nicht geradlinig verlief.
Der Dow Jones Industrial Average® entwickelte sich am Mittwoch etwas freundlicher und gewann 0,33 % auf 50.182,95 Punkte. Damit lag er rund 4,23 % über seinem Vorwochenabschluss von 48.147,33 Punkten. Wegen Thanksgiving blieben die US-Aktienbörsen am Donnerstag geschlossen; am Freitag endet der reguläre Handel bereits um 19:00 Uhr MEZ.
Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Zentrale konjunkturelle Ereignisse
Die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes vom Montag deuteten auf weiteres, aber moderates Wachstum hin. In der Eurozone blieb der Gesamtindex für Industrie und Dienstleistungen im November unverändert bei 51,7 Punkten. In Großbritannien sank der entsprechende Indikator von 52,9 auf 52,3 Punkte. Beide lagen damit weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Umfragen signalisierten in beiden Regionen ein beschleunigtes Wachstum der Industrieproduktion, während die Dynamik der Dienstleistungen nachließ.
In den USA blieb die Inflation hartnäckig. Der am Mittwoch veröffentlichte PCE-Preisindex lag im Oktober 3,8 % über dem Vorjahresmonat. Ohne Lebensmittel und Energie betrug die Jahresrate 3,3 %. Gegenüber September stiegen beide Preisindizes um 0,3 %. Die nominalen Konsumausgaben erhöhten sich ebenfalls um 0,3 %, blieben nach Preisbereinigung jedoch nahezu unverändert. Damit ging der höhere Ausgabenbetrag nicht mit einem entsprechend stärkeren realen Konsum einher.
In Japan rückten am Freitag die vorläufigen November-Preisdaten für Tokio in den Fokus. Die Teuerung ohne frische Lebensmittel beschleunigte sich von 2,6 % auf 2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Ohne frische Lebensmittel und Energie ging die Rate dagegen von 2,6 % auf 2,5 % zurück. Die Zahlen beziehen sich auf Tokio, nicht auf ganz Japan.
Bedeutende Unternehmensnachrichten
Dell Technologies legte am Dienstag seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 103 % auf rund 54,9 Mrd. USD. Mit KI-optimierten Servern erzielte der Konzern etwa 22,0 Mrd. USD Umsatz, ein Plus von 291 %. Der Nettogewinn erreichte rund 5,7 Mrd. USD. Weniger dynamisch entwickelte sich das PC-Geschäft: Dort stieg der Umsatz um 3 %, während das operative Ergebnis um 6 % sank. Dell hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 192 auf 202 Mrd. USD an.
HP präsentierte ebenfalls am Dienstag seine Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026. Der Umsatz erhöhte sich um 9,3 % auf rund 16,0 Mrd. USD. Das PC-Geschäft legte beim Umsatz um 14 % zu, während die Druckersparte 1 % verlor. Der Gewinn je Aktie nach US-Rechnungslegungsstandard GAAP blieb bei 0,84 USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie sank dagegen von 0,93 auf 0,83 USD. Beide Gewinnkennzahlen wurden durch Zollrückerstattungen von 0,15 USD je Aktie gestützt. Trotz des Umsatzwachstums sank die Zahl der ausgelieferten PCs um 29 %.
Bei Nvidia stand in dieser Woche die Rückkehr von Mitgründer Jensen Huang an die Unternehmensspitze im Mittelpunkt. Der Verwaltungsrat setzte ihn am Montag, dem 23. November, mit sofortiger Wirkung wieder als CEO ein – nur elf Tage nach seinem Rücktritt. Die Aktie reagierte mit einem Kursanstieg von rund 31,5 % und verzeichnete damit ihren stärksten prozentualen Tagesgewinn seit Mai 2003. Die Nachricht unterstützte auch die Erholung anderer KI- und Technologiewerte an den US-Börsen.
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Quelle: HSBC
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