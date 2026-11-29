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Dieser Text ist ein Auszug aus dem Chartzeit Marktbericht. Alle zwei Wochen ordnet Martin Goersch darin das Geschehen an Kapitalmärkten ausführlich für dich ein. Der Chartzeit Marktbericht ist Teil des Plus-Abos von onvista. Sieh dir hier kostenlos eine Beispielausgabe an.