Die vergangenen Tage hatten es in sich. Erst die Korrektur, dann am Montag der Sprung nach oben – angetrieben von Nvidia. Im weiteren Verlauf der Woche beruhigte sich die Lage erst einmal. Aber viele Aktien sind massiv abgerutscht und waren jetzt zum Angebotspreis zu haben. Doch hinter dem Lärm steht eine ernste Frage: Wo liegen die echten Risiken? Und wo die Chancen?

Ein Investitionsboom ohne Vorbild

Beginnen wir mit der Größenordnung. Bis 2032 sollen kumuliert rund 10,3 Billionen Dollar in KI-Infrastruktur fließen. Das sind im Schnitt 3,6 Prozent der US-Wirtschaftsleistung pro Jahr. Zum Vergleich: Der große Eisenbahnbau zwischen 1870 und 1890 kam auf 2,2 Prozent. Der Glasfaser-Boom um die Jahrtausendwende auf 1,1 Prozent.

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Das heißt im Klartext: So viel Geld ist noch nie in eine einzelne Technologie geflossen. Liefert KI die erhofften Erträge, ist das gewaltiger Rückenwind. Liefert sie nicht, wird es hässlich.

Die Warner: prominent – und keine Krawallmacher

Ray Dalio sieht eine US-Schuldenkrise in den nächsten drei Jahren – plus oder minus zwei. Paul Tudor Jones sagt: „Es sieht aus wie 1999." Dalios Argument ist schlichte Mathematik. Die US-Staatsschulden steigen von 40 auf 50 Billionen Dollar bis 2030. Die jährlichen Zinskosten verdoppeln sich von einer auf zwei Billionen.

Das ist mehr als der Verteidigungshaushalt und alle frei verfügbaren Ausgaben zusammen. Zu Nullzinsen war Geld gratis. Diese Zeiten sind vorbei.

Die Optimisten: seit 17 Jahren im Recht

Und trotzdem: Wer 2009 auf die Crash-Propheten gehört hat, sitzt heute noch an der Seitenlinie. Jede Krise hat der Markt weggesteckt. Tom Lee sieht keine Blase und den Aufschwung mindestens bis 2033. Microsoft kostet auf Sicht von zwölf Monaten das 25-Fache des Gewinns – weit weg von den Fantasiepreisen der Dotcom-Zeit.

Bemerkenswert finde ich vor allem eines: Zermürbende Abwärtsphasen wie 2002/2003 haben wir lange nicht mehr gesehen. Damals ging es treppchenweise nach unten, jede Hoffnung wurde enttäuscht. Seit gut einem Jahrzehnt werden Rückschläge schnell aufgeholt.

Wer hat recht? Beide.

Die Bullen beim Wachstum. Die Bären bei den Bewertungen. Grundsätzlich gilt: Rückschläge von 20 bis 30 Prozent sind normal. Sie sind der Preis der Rendite, keine Katastrophe.

Charlie Munger hat es zugespitzt: Wer einen Einbruch von 50 Prozent nicht aushält, gehört nicht an den Aktienmarkt. Klingt extrem. Aber wer über Jahrzehnte investiert, wird so eine Phase erleben. Das gehört zur Ehrlichkeit an der Börse dazu.

Was bedeutet das für Anleger?

Drei Basics, die gerade jetzt zählen:

1. Investiert bleiben. Wer auf den Crash wartet, verpasst oft die Rendite davor – und danach.

2. Wählerisch bleiben. Nicht das kaufen, was alle kaufen. Burggraben, Preissetzungsmacht und Cashflow tragen auch durch ein verlorenes Jahrzehnt.

3. Auf laufende Rendite achten. Eine Dividende von fünf Prozent liefert auch dann, wenn der Markt zehn Jahre seitwärts läuft.

Bei uns zeigt sich das in einer stärkeren Gewichtung von Versicherern. Nicht wegen der Dividende allein, sondern weil uns das Geschäftsmodell überzeugt. Die Ausschüttung kommt dann gewissermaßen einfach mit. Vielleicht ist es genau dieser Blick auf eher defensive Aktien mit geringeren Schwankungen, die in der aktuell turbulenten Börsenphase Ruhe und Stabilität ins Portfolio bringen.