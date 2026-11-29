BERLIN (dpa-AFX) - Im schwarz-roten Rentenstreit verlangt die Union deutliche Korrekturen am Reformkonzept von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD). Fraktionschef Thorsten Frei (CDU) sagte im ARD-"Bericht aus Berlin", es gebe "ordentlichen Nachbesserungsbedarf". Der Entwurf sei "nichts, was generationengerecht ist und die Finanzierung der Rentenreform gewährleistet". Dagegen wirbt die SPD für eine Lösung auf Basis des vorliegenden Konzepts. "Der Vorschlag ist ein kluger Kompromiss", sagte der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil der "Rheinischen Post".

Schweitzer, der erst seit Mitte Oktober im Amt ist, hatte am Freitag einen Gesetzentwurf in die interne Abstimmung der Regierung gegeben. Im Blick steht dabei auch der größte Streitpunkt zwischen den Koalitionspartnern - die frühere Rente, die besonders langjährig versicherte Arbeitnehmer nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge bekommen können ("Rente mit 63"). Sie soll nach Schweitzers Entwurf im Kern bestehen bleiben. Der Kreis der Berechtigten soll aber kleiner werden, indem etwa Zeiten mit Arbeitslosengeld oder Minijobs nicht mehr mitzählen.

Hält der Zeitplan bis Weihnachten?

Frei sagte, dies bedeutete eine Milliardenlücke. "Die muss man schließen." Er betonte zugleich: "Selbstverständlich kann man sich sehr schnell einigen." Was jetzt auf dem Tisch liege, sei aber nicht das, was die für die Reform eingesetzte Expertenkommission vorgeschlagen habe. "Daran orientieren wir uns, denn das ist der Kompromiss."

Der Fraktionschef rügte es als "nicht in Ordnung", das Schweitzer mit seinem Konzept öffentlich vorgeprescht war, obwohl sich die Koalitionspartner zuvor nicht hatten darauf einigen können. Das erleichtere die Kompromissfindung nicht.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte das Ziel vorgegeben, die Reform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett auf den Weg zu bringen.

Der Arbeitsminister verteidigte seinen Entwurf, der "ganz viele Punkte auch von CDU und CSU" aufnehme. Er sagte in der ZDF-Sendung "Berlin direkt": "Auf der Grundlage können wir nun auch zusammenkommen." Sein Vorschlag habe die junge Generation, die Nachhaltigkeit der Rentenfinanzierung, aber auch die künftige Rentnergeneration im Blick. Zur Rente nach 45 Beitragsjahren stehe im Koalitionsvertrag, dass sie auch künftig möglich sei. "Was ich vorschlage, ist sogar eine Einschränkung dieser Möglichkeiten, also auch etwas, was uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wirklich schwerfällt."

Was bleibt vom "Gesamtkunstwerk"?

Die Union will die einstmalige "Rente mit 63" am liebsten abschaffen, so wie es die Kommission aus Experten und Fachpolitikern vorgeschlagen hatte. Auch Schweitzers Amtsvorgängerin Bärbel Bas (SPD) hatte die Empfehlungen als "Gesamtkunstwerk" gepriesen, aus dem man sich nicht einzelne Punkte herausnehmen könne. Doch in der SPD stießen die Pläne zusehends auf Widerstand, und die Koalition verhakte sich. Dass der neue Minister jetzt plötzlich mit einem Gesetzentwurf herauskam, der in einigen Punkten vom Kommissionskonzept abweicht, erwischte die Union einigermaßen kalt.

CSU nimmt Schweitzer in die Pflicht

Der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, Pascal Reddig (CDU), warf Schweitzer vor, den Kompromiss der Kommission aufzukündigen. "Die nur bruchstückhafte Umsetzung der Vereinbarung geht voll zulasten der jungen Generation", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Vorsitzende der Jungen Union und Fraktionsvize Johannes Winkel (CDU) mahnte im ZDF an, es zähle, dass vor allem die Kapitalrente als "Herzstück der Reform" verbindlich umgesetzt werde und nicht nur als Absichtserklärung.

Die CSU nahm Schweitzer in die Pflicht für eine tatsächliche Annäherung. "Der Arbeitsminister hat mit seinem unabgestimmten Gesetzentwurf für Bewegung gesorgt, doch damit ist seine Arbeit nicht getan", sagte Landesgruppenchef Alexander Hoffmann den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Er muss dafür sorgen, dass daraus ein Gesetzentwurf der Bundesregierung werden kann." Mit Blick auf die abschlagsfreie Frührente erwarte er einen seriösen Vorschlag, wie Schweitzer das System an anderer Stelle finanzwirksam entlasten wolle.

Höhere Abschläge und Kapitalrente

Wie es aus dem Arbeitsministerium hieß, sieht der Entwurf an anderen Stellen bereits höhere Sparwirkungen vor. So soll man auch künftig nach 35 Beitragsjahren in Rente gehen können - aber die dann fälligen Abschläge sollen erhöht werden: von 0,3 auf 0,4 Prozent für jeden Monat, den man vorzeitig in Rente geht. Diesen höheren Abschlag hatte die Kommission nicht empfohlen. Möglich sein soll dies zudem nicht mehr ab 63, sondern erst ab 64.

Ein Kernpunkt der Reform soll eine neue Kapitalrente sein: Ab 2028 sollen erst 0,5 Prozent und später zwei Prozent des Bruttoeinkommens extra eingezahlt und angelegt werden - finanziert von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und in der Hoffnung, am Kapitalmarkt Erträge zu erzielen. Minijobber sollen sich ab 2028 nicht mehr von der Pflicht zur Rentenversicherung befreien können, ausgenommen Schüler und Beschäftigte in Privathaushalten. Wer neu in eine Selbstständigkeit startet, soll sich gesetzlich rentenversichern müssen.

"Vermurkster Versuch"

Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände kam scharfe Kritik an den Vorschlägen. Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter sprach von einem "vermurksten Versuch, von der eigenen Reformunwilligkeit abzulenken". Er forderte die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente./sam/and/DP/mis