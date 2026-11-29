BERLIN (dpa-AFX) - Mit den Umsätzen in der Woche vor dem ersten Advent ist nur knapp ein Viertel der Einzelhändler zufrieden. Auch Black Friday und Black Week haben offenbar kaum zusätzliche Käufer gebracht. Insgesamt lief es nur wenig besser als im recht schwachen Vorjahreszeitraum, wie eine Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter rund 250 Händlern ergab. Demnach zeigten sich 55 Prozent der Befragten unzufrieden mit dem Geschäftsverlauf in den Tagen vor dem ersten Advent. Nur 23 Prozent äußerten sich positiv. Der Samstag war dabei vielerorts der stärkste Tag der Woche.

"Der Start in die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts bringt für den Einzelhandel Licht und Schatten. Zwar liegen die Umsätze knapp über den Ergebnissen im Vorjahr. Aber 2025 war keine gute Vorlage, da lief es nicht gut", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in Berlin. Oft über den Ladentisch gingen aktuell Haushaltswaren, Winterbekleidung, Spielwaren, Bücher und Gutscheine.

Auch die Einschätzung des gesamten bisherigen Weihnachtsgeschäfts seit Anfang November fällt dem HDE zufolge zurückhaltend aus: Lediglich 15 Prozent der Einzelhändler zeigen sich zufrieden, mehr als 60 Prozent sind unzufrieden. Zwei Drittel der befragten Unternehmen berichten demnach über gesunkene Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr. Die Aussichten für kommenden Wochen bewertet der Einzelhandel denn auch eher vorsichtig: Aktuell sind nur 23 Prozent positiv gestimmt.

"Die Konsumstimmung ist nicht gut, viele Menschen sind von der politischen Lage verunsichert und sparen lieber", sagte Genth. Die stärksten Tage stünden aber noch bevor. Insbesondere in den Wochen vor und nach Weihnachten rechnet der HDE mit einem Umsatzhoch. In der neuen Woche sollten die Käufe für Nikolaus Impulse bringen.

Insgesamt rechnet der Verband für November und Dezember im Einzelhandel in Deutschland mit einem Umsatz von 129,2 Milliarden Euro. Das wäre ein nominales Plus - also einschließlich Preiserhöhungen - von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr./hgo/DP/zb