KIEW/LUHANSK (dpa-AFX) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei neuen massiven russischen Angriffen nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein fünf Jahre alter Junge, der in ein Krankenhaus gebracht worden sei, teilte Klitschko bei Telegram mit. Demnach wurde auch kritische Infrastruktur getroffen. Details nannte Klitschko nicht.

Trümmer einer abgeschossenen Drohne seien auf das Gelände eines Kindergartens gefallen. Beschädigt worden seien zudem ein Wohnhaus und ein Verwaltungsgebäude, teilte Klitschko mit. Er warnte vor möglichen Ausfällen bei der Strom- und Wasserversorgung.

Selenskyj weitet Militärzensur aus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterschrieb derweil einen Erlass über ein Verbot für Medien, über Schäden an der kritischen Infrastruktur zu berichten. Damit werden die wegen des Krieges geltenden Zensurbestimmungen noch einmal ausgeweitet. Die Entscheidung geht auf einen Beschluss des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates vom Oktober zurück.

Gemäß dem Dekret muss das Ministerkabinett in Kiew "dringende Maßnahmen" ergreifen, um bestimmte Berichterstattung in den Massenmedien zu verbieten, nämlich "über die Folgen von Zerstörungen und die Fristen für die Wiederherstellung von Objekten der kritischen Infrastruktur sowie die Phasen und den Fortschritt des Baus von Schutzanlagen an Objekten der kritischen Infrastruktur im Brennstoff- und Energiesektor und im Sektor der Lebensgrundlagen der Bevölkerung". Ähnliche Vorschriften gelten auch in Russland für Medien.

Selenskyj beauftragte das Verteidigungsministerium und den Generalstab, Maßnahmen für einen besseren Schutz für kritische Energieinfrastruktur zu ergreifen. Erstmals setzten die Streitkräfte etwa gerade erfolgreich einen Laser zur Drohnenabwehr ein.

Besatzer melden Tote nach ukrainischen Angriffen

Die russischen Besatzungsbehörden in den von Moskau annektierten Gebieten Saporischschja und Luhansk meldeten erneut massive ukrainische Angriffe. In Luhansk seien bei einem Drohnenangriff nahe einem Einkaufszentrum drei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter Leonid Passetschnik mit.

Im Gebiet Saporischschja geriet laut dem Moskauer Besatzungschef Jewgeni Balizki das Fahrzeug eines Krankenhauses unter Feuer. Eine Krankenschwester und der Fahrer seien getötet, der Chefarzt und ein weiterer Insasse verletzt worden. Die Angaben der Kriegsparteien sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Auch in Russland meldeten zahlreiche Regionen, darunter Moskau und Samara, massive ukrainische Drohnenangriffe. In Brjansk berichteten die Behörden von neun Verletzten beim Angriff auf einen Bus.

Die Ukraine wehrt sich seit bald fünf Jahren mit westlicher Militärhilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Kiew versucht dabei auch, von Moskau besetzte Gebiete zurückzuerobern./mau/DP/mis