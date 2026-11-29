DORTMUND (dpa-AFX) - Bitterer Rückschlag statt Meister-Schritt: Borussia Dortmund hat gegen Bayer Leverkusen verloren und es versäumt, den Vorsprung auf den FC Bayern an der Tabellenspitze auf vier Punkte auszubauen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac unterlag den Rheinländern im NRW-Duell mit 1:2 (1:0). Für den BVB war es die erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison.

Vor 81.365 Zuschauern im Dortmunder Stadion drehten Patrik Schick (69.) mit seinem 100. Bundesliga-Treffer und Ezequiel Fernández (80.) mit ihren Toren die Partie für die Gäste. Felix Nmecha hatte Dortmund früh in Führung gebracht (8.).

Nach dem 0:0 der Bayern beim Hamburger SV hätte Dortmund mit einem Sieg bis auf vier Punkte davonziehen können. Nun beträgt der Vorsprung auf den zweitplatzierten Rivalen aus München und den drittplatzierten SC Freiburg einen Zähler. Leipzig und Leverkusen liegen einen weiteren Punkt dahinter.

Dortmund bejubelt frühe Führung

Beim BVB gab Angreifer Serhou Guirassy, der unter der Woche beim 1:1 beim FC Arsenal noch eingewechselt worden war, sein Startelf-Comeback."Er fühlt sich fit, er fühlt sich 100 Prozent", sagte Kovac bei DAZN.

Der beste Torschütze beim BVB ist jedoch in dieser Saison bisher nicht der Mittelstürmer, sondern Mittelfeldspieler Nmecha. Und der 26-Jährige, der die Dortmunder schon am vergangenen Wochenende beim 1:0 in Mönchengladbach zum Sieg geschossen hatte, zeigte auch diesmal seine Torjägerqualitäten. Leverkusens Fernández verlor den Ball im Spielaufbau, Nmecha dribbelte energisch in den Strafraum und traf zum frühen 1:0.

Kobel rettet mehrfach für den BVB

Leverkusen brauchte eine Weile für die erste Torchance. Die hatte es aber in sich. Nach einer Flanke von der linken Seite scheiterte Schick aus kurzer Distanz an Dortmunds Torwart Gregor Kobel (23.). Im Nachsetzen traf Nathan Tella den Pfosten. Kurz darauf war Kobel erneut zur Stelle. Diesmal parierte er gegen Ibrahim Maza.

Leverkusen war nun richtig gut im Spiel. Das Team von Trainer Carles Martínez präsentierte sich aggressiv in den Zweikämpfen und entschied viele wichtige Duelle für sich. Nach Ballgewinnen ging es bei Bayer 04 deutlich schneller nach vorne als bei den Gastgebern. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld zog Afonso Moreira aus der Distanz ab. Kobel lenkte den Ball über die Latte.

Der bis dato beste Dortmunder musste dann länger behandelt werden, nachdem er sich offenbar am Fuß wehgetan hatte. Während Kobel weiterspielen konnte, verließ Teamkollege Konstantinos Karetsas den Platz verletzungsbedingt vorzeitig. Der Grieche, der in dieser Saison schon zweimal gesundheitliche Probleme gehabt hatte, humpelte vom Rasen und wurde durch Fábio Silva ersetzt.

Schlotterbeck-Treffer zählt nicht

Kurz vor der Pause jubelte der BVB zum zweiten Mal. Kapitän Nico Schlotterbeck traf per Kopf. Der im Abseits stehende Guirassy hatte sich allerdings Richtung Ball bewegt und damit womöglich Leverkusens Torwart Mark Flekken irritiert - kein Tor.

Der zweite Durchgang begann in ungewohnter Stille. Wie schon kurz vor dem Halbzeitpfiff verzichteten beide Fanlager wegen eines Notfalls auf der Tribüne auf lautstarke Unterstützung ihrer Mannschaft. Mitte der zweiten Hälfte teilte ein Stadionsprecher mit, dass der betroffene Zuschauer in Begleitung seiner Familie auf dem Weg ins Krankenhaus sei.

Auf dem Rasen blieb die Partie ausgeglichen. Leverkusen hatte mehr Ballbesitz und kam immer wieder an den Dortmunder Strafraum. Der BVB war bei Gegenstößen gefährlich. Bei einem solchen scheiterte Guirassy, der zu zentral schoss, an Flekken.

Nach einer Ecke gelang Bayer 04 dann der verdiente Ausgleich. Schick köpfte wuchtig, platziert und unhaltbar in die linke Ecke. Und es wurde noch besser für Leverkusen. Fernández ließ die mitgereisten Gästefans ein zweites Mal jubeln./the/DP/zb