Lies fordert Nachbesserungen am Spritpreisdeckel / Kritik an Reiche-Plänen von Niedersachsen-MP - "Soft-Variante wäre fatal" Osnabrück (ots) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat die Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für einen Spritpreisdeckel scharf kritisiert und Änderungen verlangt. "Wir brauchen einen echten Spritpreisdeckel", sagte Lies im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz, Montagsausgabe). "Ich sehe erheblichen Nachbesserungsbedarf. Wenn die Regierung eine Soft-Variante vorlegt und die Preise für Benzin und Diesel Anfang des Jahres wieder durch die Decke gehen, wäre das fatal. Das können sich die Menschen nicht leisten. Und sie akzeptieren nicht, dass wenige Konzerne profitieren und viele im Alltag dafür bezahlen." Die Koalition hatte im Oktober vereinbart, wegen der anhaltend hohen Preise für Diesel und Benzin den auslaufenden Tankrabatt durch einen Spritpreisdeckel zu ersetzen. "Wir können nicht wie beim Tankrabatt immer nur Steuergelder ins System schießen", begründete Lies gegenüber noz den Plan und erhöhte den Druck auf Ministerin Reiche: "Mit einem Spritpreisdeckel für faire Preise zu sorgen, sollte doch wohl zu schaffen sein." Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6399769 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung