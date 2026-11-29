ZÜRICH (dpa-AFX) - Die "Neue Zürcher Zeitung am Sonntag" beschäftigt sich mit der Haltung der Europäer zum Ukraine-Krieg:

"Wladimir Putin kann zufrieden sein. Seine Rechnung scheint aufzugehen. Nicht an der Front in der Ukraine entscheidet sich sein Krieg, sondern in den Köpfen der Europäer.

Die Stimmung kippt in Deutschland, aber auch anderswo in Europa. Im bald sechsten Jahr des Angriffskriegs der Russen macht sich Ukraine-Müdigkeit breit, gepaart mit dem Frust über die immer nur steigenden Lebenshaltungskosten. (...) Erstmals hat sich eine Mehrheit der Deutschen gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. (...)

Nationalismus, das trügerische Versprechen von Zurückgezogenheit und Abschied von der so kompliziert gewordenen Welt, macht sich breit, mehr denn je auch in Frankreich. Marine Le Pen traf dieser Tage den ukrainischen Botschafter und machte ihm schon einmal klar: Ab nächstem Jahr gebe es kein Geld mehr für sein Land, Frankreichs Finanzlage erlaube dies nicht. Das sind keine leeren Worte. Stand jetzt, November 2026, ist Le Pen der Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr nicht zu nehmen. Es wäre ein schwerer, vielleicht ein vernichtender Schlag für die "Koalition der Willigen" in Europa, die Unterstützer der Ukraine. (...)

Der russische Diktator kann mit seinem Krieg auf Zeit spielen. Noch einen entbehrungsreichen Winter für die Ukrainer ohne Strom und Heizung, noch ein Jahr Bombardement, warum nicht auch zwei oder drei. Am Ende - so rechnet sich der Kremlherr aus - werden die Europäer einknicken, ohne ihre massive Hilfe werden sich die Ukrainer nicht mehr verteidigen können."/pau/DP/mis