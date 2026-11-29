MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die BSW-Landtagsfraktion kann doch vollzählig an der Wahl des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt am 8. Dezember teilnehmen. Einen privaten Termin, der mit der Wahl kollidierte, habe der vor zwei Wochen zum BSW-Landesvorsitzenden gewählte John Lucas Dittrich inzwischen abgesagt, sagte ein Parteisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Der BSW-Landeschef selbst sagte der dpa: "Unmittelbar nach Bekanntwerden der Sondersitzung habe ich mich um eine Lösung bemüht, den Termin inzwischen abgesagt und werde selbstverständlich am Plenum teilnehmen."

Die "Mitteldeutsche Zeitung" hatte berichtet, dass Dittrich - der auch parlamentarischer Geschäftsführer der BSW-Fraktion ist - wegen Urlaubs bei der Sondersitzung des Magdeburger Landtags fehlen werde.

Das BSW Sachsen-Anhalt hatte mitgeteilt, dass sich die Fraktion in einer Sitzung am kommenden Dienstag mit Dittrichs möglichem Fernbleiben beschäftigen werde.

Am 8. Dezember will sich der AfD-Politiker Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten des Landes wählen lassen. Er tritt in der Wahl gegen die Linken-Fraktionschefin Eva von Angern an.

Für die in den ersten beiden Wahlgängen nötige absolute Mehrheit braucht Siegmund drei Stimmen aus anderen Fraktionen. Die fünf Abgeordneten der BSW-Fraktion haben erklärt, sich bei der Abstimmung zu enthalten./mse/DP/mis