BERN (dpa-AFX) - Die bislang strikten Exportregeln für Schweizer Rüstungsgüter werden gelockert. Dafür sprachen sich bei einer Volksabstimmung 54 Prozent der Wähler aus, wie aus Hochrechnungen des Instituts gfs.bern für das Schweizer Fernsehen SRF hervorgeht. Die Regierung sorgte sich um das Überleben der Rüstungsindustrie, weil befreundete Länder wie Deutschland sich wegen der Restriktionen schon abwendeten.

Die Schweiz hatte viele Partnerländer zu Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine 2022 vor den Kopf gestoßen. Sie untersagte etwa Deutschland, in der Schweiz gekaufte Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine weiterzugeben. Sie pochte auf ihre Neutralität. Danach dürfen Rüstungsgüter aus der Schweiz nicht an kriegsführende Parteien weitergereicht werden, unabhängig davon, ob sie angreifen oder sich verteidigen.

Wer von der Lockerung profitiert

Dies galt bislang auch für bereits ins Ausland verkauftes Material. Dafür ließ die Schweiz sich bei Rüstungsgeschäften zusichern, dass Material nur mit Schweizer Zustimmung an Dritte weitergegeben werden darf. Deutschland musste Gepard-Munition kurzfristig anderswo bestellen. Auch Dänemark durfte in der Schweiz gekaufte Piranha-Radschützenpanzer nicht an die Ukraine liefern.

Die Verpflichtung, eine Schweizer Zustimmung für die Weitergabe einzuholen, soll nun im Umgang mit 36 befreundeten Ländern in vielen Fällen wegfallen. Auch dürfte künftig an diese Länder geliefert werden, wenn sie in einen bewaffneten Konflikt verwickelt sind. Ohne Verpflichtungserklärung sind Partnerländer freier in ihren Verwendungsentscheidungen. Direkte Lieferungen an andere Länder, die in Kriege verwickelt sind, bleiben verboten.

Was die Gegner fürchteten

Sollten die Schweizer Behörden allerdings ein hohes Risiko sehen, dass Material bestellt wird, um es an kriegsführende Parteien weiterzugeben, können sie weiterhin eine Nichtwiederausfuhr-Erklärung verlangen.

Gegner wollten die Regierungspläne zur Lockerung unterbinden, scheiterten aber mit dieser Abstimmung. Sie argumentierten, dass Schweizer Waffen bei Terrorgruppen und in Kriegen landen könnten. Amnesty International warnte, dass Schweizer Waffen ungehindert bei Staaten landen, die damit Kriegsverbrechen oder schwere Menschenrechtsverletzungen begehen.

Aus für geplanten Anstieg der Mehrwertsteuer

Bei der Volksabstimmung ging es unter anderem auch um ein Rententhema. Bereits 2024 war eine 13. Auszahlung der Renten beschlossen worden, also quasi ein Weihnachtsgeld für Rentner. Dieses Jahr wird erstmals ausgezahlt, aber die Finanzierung von schätzungsweise gut vier Milliarden Franken im Jahr ist noch offen. Die Regierung wollte dafür die Mehrwertsteuer von heute 8,1 auf 8,5 Prozent erhöhen. Dies lehnten die Stimmberechtigten aber mit rund 55 Prozent ab./oe/DP/mis