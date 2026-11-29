BERLIN (dpa-AFX) - Der schwarz-rote Streit um die Rentenreform geht nach den Vorschlägen von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) weiter. Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die Punkte, die der Finanzierung der Reform dienen, habe der Minister einfach nach hinten geschoben oder im Entwurf ganz weggelassen. "Das ist nicht akzeptabel." Dagegen wirbt die SPD für eine Lösung auf Basis des jetzt vorliegenden Entwurfs. "Der Vorschlag ist ein kluger Kompromiss", sagte der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil der "Rheinischen Post".

Schweitzer, der erst seit Mitte Oktober im Amt ist, hatte am Freitag einen Gesetzentwurf in die Abstimmung in der Regierung gegeben. Im Blick steht auch der größte Streitpunkt zwischen den Koalitionspartnern - die frühere Rente, die besonders langjährig versicherte Arbeitnehmer nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge bekommen können. Sie soll nach dem Vorschlag im Kern bestehen bleiben. Der Kreis der Berechtigten soll aber kleiner werden, indem etwa Zeiten mit Arbeitslosengeld oder Minijobs nicht mehr mitzählen.

Was bleibt vom "Gesamtkunstwerk"?

Klingbeil sagte: "Wir wollen eine Rentenreform, die für alle Generationen funktioniert." Schweitzer habe dafür nun ein "umfassendes und gerechtes" Konzept vorgelegt. "Die junge Generation kann darauf setzen, dass das Rentenniveau durch die neue Kapitalrente stabil bleibt", erläuterte der SPD-Chef und betonte zugleich: "Alle, die sehr früh angefangen und lange eingezahlt haben, haben sich ihre Rente nach 45 Jahren verdient."

Die Union will die einstmalige "Rente mit 63" am liebsten abschaffen, so wie es eine Kommission aus Experten und Fachpolitikern vorgeschlagen hatte. Auch Schweitzers Amtsvorgängerin Bärbel Bas (SPD) hatte die Empfehlungen als "Gesamtkunstwerk" gepriesen. Doch in der SPD stießen die Pläne zusehends auf Widerstand, und die Koalition verhakte sich. Dass der neue Minister jetzt plötzlich mit einem Gesetzentwurf herauskam, der in einigen Punkten vom Kommissionskonzept abweicht, erwischte die Union einigermaßen kalt.

CSU nimmt Schweitzer in die Pflicht

Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) stellte gleich klar, dass der Entwurf in der Frühkoordinierung sei. "Eine Verständigung darauf gibt es nicht." Der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, Pascal Reddig (CDU), warf Schweitzer vor, den erzielten Kompromiss der Kommission aufzukündigen. "Die nur bruchstückhafte Umsetzung der Vereinbarung geht voll zulasten der jungen Generation", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Die CSU nahm Schweitzer in die Pflicht für eine tatsächliche Annäherung. "Der Arbeitsminister hat mit seinem unabgestimmten Gesetzentwurf für Bewegung gesorgt, doch damit ist seine Arbeit nicht getan", sagte Landesgruppenchef Alexander Hoffmann den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Er muss dafür sorgen, dass daraus ein Gesetzentwurf der Bundesregierung werden kann."

Hoffmann betonte zudem, wenn der Minister die Rente nach 45 Beitragsjahren weitgehend beibehalten wolle, dann bedeute das eine weitere Belastung der jungen Generation. "Ich erwarte einen seriösen Vorschlag, wie Herr Schweitzer das System an anderer Stelle finanzwirksam entlasten will." In der Koalition sei bisher auch verabredet gewesen: "Härtefälle ja, Regelfälle nein". Die Reform könne nicht gelingen, "indem man einen wesentlichen Baustein zulasten der Jungen herausbricht, ohne eine andere Entlastung hinzuzufügen."

Höhere Abschläge und Kapitalrente

Wie es aus Kreisen des Arbeitsministeriums hieß, sieht der Entwurf an anderen Stellen bereits höhere Sparwirkungen vor. So soll man auch künftig nach 35 Beitragsjahren in Rente gehen können. Aber die dann fälligen Abschläge sollen erhöht werden - und zwar von 0,3 Prozent auf 0,4 Prozent pro Monat, den man vorzeitig in Rente geht. Diesen höheren Abschlag hatte die Kommission nicht empfohlen. Möglich sein soll dies zudem nicht mehr ab 63, sondern erst ab 64.

Ein Kernpunkt der Reform soll eine neue Kapitalrente sein: Ab 2028 sollen erst 0,5 Prozent und später zwei Prozent des Bruttoeinkommens extra eingezahlt und angelegt werden - finanziert von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und in der Hoffnung, am Kapitalmarkt Erträge zu erzielen. Minijobber sollen sich ab 2028 nicht mehr von der Pflicht zur Rentenversicherung befreien können, ausgenommen Schüler und Beschäftigte in Privathaushalten. Wer neu in eine Selbstständigkeit startet, soll sich gesetzlich rentenversichern müssen.

"Vermurkster Versuch"

Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände kam scharfe Kritik an den Vorschlägen. Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter sprach von einem "vermurksten Versuch, von der eigenen Reformunwilligkeit abzulenken". Besonders unverständlich sei eine Unwucht zwischen zusätzlichen Belastungen und Entlastungen. So sei die Kapitalrente nur vertretbar, wenn weitergehende Entlastungen kommen. Dazu gehöre die schnellstmögliche und vollständige Abschaffung der abschlagsfreien Frührente. "Sie ist ein teures und unfaires Privileg, das die arbeitende Mitte zusätzlich belastet."

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte noch vor Bekanntwerden des Entwurfs das Ziel ausgegeben, die Reform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett auf den Weg zu bringen. Schweitzer sagte in der ARD, er habe nun die Voraussetzung dafür geschaffen. "Wie weit wir jetzt kommen mit diesem Vorschlag, das werden wir in den nächsten Tagen miteinander besprechen."/sam/and/DP/mis