MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat im Zuge ihres Abwehrkampfes laut russischen Angaben erneut massive Gegenangriffe geführt. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von 542 Drohnen, die vom Abend bis zum frühen Morgen in Richtung der Hauptstadtregion geflogen seien. Der größte Teil von ihnen sei abgeschossen worden, 105 davon beim Anflug auf Moskau.

Aber auch Russland setzte in der Nacht seine Angriffe auf die Ukraine fort. Bei einem Angriff auf die Großstadt Saporischschja im Süden der Ukraine kam eine Frau ums Leben. Zwei Menschen, darunter ein Kind, wurden verletzt, wie der Chef der Gebietsverwaltung, Mychajlo Semikin, auf Telegram mitteilte. Das verletzte Kind sei aus Trümmern geborgen worden. Auf Fotos ist ein beschädigtes mehrstöckiges Wohngebäude zu sehen.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes attackiert sie immer wieder auch Ziele im russischen Hinterland./hme/DP/mis