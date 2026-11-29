

Während viele Anleger nach dem US-Börsenschluss ihren Handelstag beenden, beginnt für eine besondere Trading-Strategie erst die interessante Phase. Die S&P 500 Night Rider Strategie kombiniert zwei Handelstage, einen Trendfilter und ein konkretes Einstiegssignal zu einem systematischen Handelsansatz. Besonders interessant: Die Strategie lässt sich auch vollautomatisch und ohne Programmierkenntnisse umsetzen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg? Wie lassen sich emotionale Entscheidungen beim Trading reduzieren? Und wie können Trader auch außerhalb der regulären US-Aktienhandelszeiten nach Handelsmöglichkeiten suchen?

In der aktuellen Ausgabe der Webinarreihe „Trading-Strategien einfach umgesetzt“ stellt WH SelfInvest mit der S&P 500 Night Rider Strategie einen regelbasierten Ansatz für den Handel des amerikanischen Leitindex vor.

Warum der US-Börsenschluss für Trader interessant sein kann

Mit dem Ende des regulären Aktienhandels an der Wall Street ist der Handel im S&P 500 noch nicht vorbei. Über entsprechende Futures und CFDs können Marktteilnehmer auch außerhalb der regulären US-Aktienhandelszeiten auf Kursbewegungen reagieren.

Genau hier setzt die Night Rider Strategie an. Die von Trader Domenik Maier entwickelte Handelsstrategie betrachtet die Kursentwicklung während der amerikanischen Kernhandelszeit und sucht anschließend nach klar definierten Einstiegssignalen.

Zwei Handelstage und drei entscheidende Trading-Regeln

Die Strategie basiert auf drei zentralen Bausteinen:

Trendfilter: Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt bestimmt, ob nach Long- oder Short-Einstiegen gesucht wird.

Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt bestimmt, ob nach Long- oder Short-Einstiegen gesucht wird. Zwei-Tage-Kursmuster: Die Schlusskurse zweier aufeinanderfolgender Handelstage werden innerhalb ihrer jeweiligen Handelsspanne analysiert.

Die Schlusskurse zweier aufeinanderfolgender Handelstage werden innerhalb ihrer jeweiligen Handelsspanne analysiert. Einstiegssignal: Erst das Über- beziehungsweise Unterschreiten einer definierten Kursmarke löst den Einstieg aus.

Damit können sowohl steigende als auch fallende Märkte gehandelt werden. Entscheidend ist, dass sämtliche Bedingungen erfüllt sind. Eine subjektive Einschätzung der Marktrichtung ist für das Einstiegssignal nicht erforderlich.

Doch wann genau entsteht ein Long- oder Short-Signal? Und wie werden offene Positionen wieder geschlossen? Im eingebetteten Video werden die einzelnen Regeln anhand konkreter Chartbeispiele Schritt für Schritt erläutert.

Den S&P 500 automatisch handeln – ohne Programmierung

Ein besonderer Vorteil für Interessenten an systematischen Handelsansätzen: Die Night Rider Strategie ist bereits in der Handelsplattform NanoTrader Full von WH SelfInvest integriert.

Trader können die Strategie mit wenigen Klicks laden und anschließend manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch einsetzen. Eigene Programmierkenntnisse sind dafür nicht erforderlich.

Auch das Risikomanagement ist Bestandteil des Regelwerks. Neben einem Stop-Loss kommt ein sogenannter Flatfilter zum Einsatz, der eine noch offene Position spätestens zum vorgesehenen Handelsende des dritten Tages schließt.

Wie bei jeder Trading-Strategie können jedoch auch hier Verluste entstehen. Deshalb empfiehlt es sich, die Funktionsweise und die konkreten Orderparameter zunächst im Demokonto zu überprüfen.

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Fazit: Systematisch handeln statt aus dem Bauch heraus

Die S&P 500 Night Rider Strategie zeigt, wie sich aus einem überschaubaren Regelwerk ein systematischer Handelsansatz entwickeln lässt. Trendrichtung, Kursmuster, Einstiegssignal und Ausstiegsregeln sind klar definiert.

Ob die Strategie langfristig zum eigenen Handelsstil passt, sollten Trader anhand eigener Tests unter Berücksichtigung von Handelskosten, Risiken und unterschiedlichen Marktphasen beurteilen.

Weiterführende Informationen und kostenlose Angebote

Über den Autor

Roland Jegen – WH SelfInvest

Seine Themenschwerpunkte umfassen Aktienanalysen, technische Marktanalysen, systematische Handelsstrategien und aktuelle Kapitalmarktentwicklungen. Im Rahmen der Ausbildungs- und Informationsangebote von WH SelfInvest beschäftigt er sich mit den Möglichkeiten des aktiven Tradings und der langfristigen Geldanlage.

Quellen: Webinarreihe „Trading-Strategien einfach umgesetzt“ von WH SelfInvest sowie die offizielle Strategiedokumentation zur S&P 500 Night Rider Strategie.

Stand: 27. November 2026