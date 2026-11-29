BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer hat die Kritik aus der Union zurückgewiesen, sein Rentenreform-Konzept sei unausgewogen, nicht durchfinanziert und gehe zu Lasten der jungen Generation. "Mein Vorschlag hat die junge Generation im Blick, die Nachhaltigkeit der Rentenfinanzierung, aber auch die zukünftige Rentnergeneration, die kurz davor ist", sagte der SPD-Vizevorsitzende in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Das verbindet sich in meinem Vorschlag, und darum glaube ich, ist es eine gute Grundlage für eine Einigung."

Sein Vorschlag nehme "ganz viele Punkte auch von CDU und CSU" mit auf. "Die Erhöhung der Abschläge bei den sogenannten langjährigen Versicherten, die sind mit dabei. Eine Modifizierung der Minijob-Vorschläge aus der Rentenkommission, da hat sich die CSU sehr stark hervorgetan", argumentierte Schweitzer.

Allerdings ist der Hauptpunkt, den die Union fordert - die weitgehende Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren - nicht enthalten. Aber auch bei diesem Punkt hat sich Schweitzer nach eigener Darstellung auf einen Kompromiss eingelassen: Denn im Koalitionsvertrag sei vereinbart, dass die abschlagsfreie Rente auch in Zukunft möglich sein solle. "Was ich vorschlage, ist sogar eine Einschränkung dieser Möglichkeiten, also auch etwas, was uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wirklich schwerfällt", erklärte er.

Er sieht sein Rentenkonzept auch nicht als Sprengsatz für die Koalition, ganz im Gegenteil: "Auf der Grundlage können wir nun auch zusammenkommen", sagte er. "Ich glaube, dass die Rente und wie wir mit der Rente umgehen etwas zur Zusammenarbeit und Zusammenwachsen der Koalition beitragen kann. Meine Vorschläge können dazu beitragen."

Auf die Frage, ob er sich mit dem Konzept auch in der SPD als potenzieller Anwärter für den Parteivorsitz profilieren wolle, sagte Schweitzer: "Nein, ich habe jetzt hier einen rentenpolitischen Vorschlag vorgelegt, um den mich auch der Kanzler gebeten hat, und das ist die Grundlage meiner Arbeit als Arbeitsminister." Über alles andere mache er sich keine Gedanken./and/DP/mis