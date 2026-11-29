BERN (dpa-AFX) - Bei der Schweizer Volksabstimmung über eine Lockerung der strengen Vorschriften für Militärexporte zeichnet sich ein Ja-Trend ab. Nach einer ersten Hochrechnung stimmten 54 Prozent der Vorlage zu.

Wenn sich das Ergebnis bestätigt, könnte in vielen Fällen die bislang nötige Verpflichtung wegfallen, dass Einkäufer in der Schweiz beschafftes Material nur mit Zustimmung der Schweiz an andere Länder weitergeben dürfen. Die restriktive Politik hatte befreundete Länder wie Deutschland zu Beginn des Ukraine-Kriegs massiv verstimmt.

Die Schweiz verweigerte Deutschland und anderen die Weitergabe von in der Schweiz eingekauftem Kriegsmaterial mit Verweis auf die Neutralität. Diese hat zur Folge, dass kein Material an kriegsführende Parteien geliefert werden darf, unabhängig, ob sie angreifen oder sich verteidigen.

Die Regierung fürchtete aber um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Rüstungsindustrie, weil befreundete Länder kurzerhand anderswo einkauften./oe/DP/zb