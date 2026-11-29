Spanien-Wahl: Rechtsbündnis laut Prognosen vorn
dpa-AFX · Uhr
MADRID (dpa-AFX) - Bei der Parlamentswahl in Spanien ist die konservative Volkspartei PP gemeinsam mit ihrem möglichen Koalitionspartner, der rechtspopulistischen Vox, ersten Prognosen zufolge stärkste Kraft geworden. Laut Erhebungen des TV-Senders RTVE und anderer Medien liegen die beiden bisherigen Oppositionsparteien mit bis zu 182 von 350 Parlamentssitzen knapp vor den Sozialisten von Regierungschef Pedro Sánchez und weiteren linken sowie regionalen Parteien. Bei früheren Wahlen hatte es allerdings im Lauf des Wahlabends noch deutliche Verschiebungen gegenüber den Prognosen gegeben./er/DP/mis
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