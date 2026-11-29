Während sich das Gros der privaten Trader auf die größten Major-Währungen fokussiert und andere wiederum völlige Exoten handeln, sind wir grundsätzlich sehr breit aufgestellt. Besonders Rohstoff-Währungen bieten exzellente Trading-Chancen, da unter anderem dort aufgrund von Währungsabsicherungen sich wiederholende Prozesse abgespult werden, die ein Spekulant mit einem fundierten Regelwerk gewinnbringend ausnutzen kann. Wir möchten Ihnen den Australischen Dollar an dieser Stelle zunächst näherbringen, ehe wir auf das konkrete Trading-Setup eingehen.

Good to know about: Australischer Dollar

Der Australische Dollar (AUD/USD) gilt als klassische Rohstoffwährung, weil der gesamte Exportsektor des Landes extrem stark vom Bergbau und der Landwirtschaft abhängt. Über 60 % der australischen Warenexporte entfallen auf mineralische Brennstoffe, Erze und Metalle. Steigt die weltweite Nachfrage nach diesen Gütern – insbesondere aus wichtigen Abnehmerländern wie China, Japan oder Südkorea –, müssen internationale Käufer die Landeswährung erwerben, um die Lieferungen zu bezahlen. Das treibt den Wechselkurs nach oben, während fallende Weltmarktpreise für Rohstoffe die Währung entsprechend belasten.

Wichtigste Rohstoffe und weltweite Marktstellung

Der Kontinent verfügt über enorme geologische Vorkommen sowie riesige Agrarflächen und nimmt bei vielen strategisch wichtigen Gütern globale Spitzenpositionen ein:

· Eisenerz (Produzent: Platz 1 | Exporteur: Platz 1): Das mit Abstand wichtigste Exportgut des Landes. Australien fördert rund 36 bis 37 % des weltweiten Eisenerzes (vor allem in der Pilbara-Region in Westaustralien) und dominiert damit die globale Stahlproduktion.

· Lithium (Produzent: Platz 1 | Exporteur: Platz 1): Als weltweit größter Produzent liefert das Land fast die Hälfte des globalen Angebots dieses für die Batterie- und Elektroautoindustrie unverzichtbaren Rohstoffs.

· Kohle (Produzent: Platz 5 | Exporteur: Platz 1–2): Bei Steinkohle (sowohl Kraftwerkskohle als auch Kokskohle für die Stahlherstellung) gehört der Inselstaat zu den größten Produzenten und ist der weltweit führende Exporteur.

· Flüssigerdgas / LNG (Produzent: Top 5 | Exporteur: Platz 3): Nach den USA und Katar ist Australien der drittgrößte Exporteur von verflüssigtem Erdgas weltweit.

· Gold (Produzent: Platz 3 | Exporteur: Top 3): Mit großen Fördergebieten in Westaustralien ist das Land der drittgrößte Goldproduzent der Erde und zählt auch bei den Ausfuhren zur absoluten Weltspitze.

· Weitere Metalle und Mineralien (Top 1 bis 4): Bei Bauxit (dem Ausgangsstoff für Aluminium) und Zirkon belegt das Land weltweit Platz 2, bei Seltenen Erden, Mangan und Zink Platz 3 sowie bei Uran Platz 4 (bei gleichzeitig den größten bekannten Uranreserven der Welt).

· Agrarrohstoffe (Weizen, Wolle, Rindfleisch, Baumwolle): Neben dem Bergbau ist der Agrarsektor ein gewaltiger Devisenbringer. Das Land ist der weltweit größte Exporteur von Schafwolle sowie einer der größten Exporteure von Weizen, Gerste, Rindfleisch und Baumwolle.

Saisonalität: Wichtige Ernte- und Produktionsphasen

Während der Abbau von Metallen und Energie-Rohstoffen das ganze Jahr über kontinuierlich läuft, unterliegen Produktion und Verschiffung bestimmten klimatischen und saisonalen Zyklen:

1. Die große Wintergetreide-Ernte (Oktober bis Januar): Auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten umgekehrt. Die für den Export entscheidende Wintergetreideernte (vor allem Weizen, Gerste und Raps) beginnt im Oktober/November und zieht sich bis in den Januar hinein. In diesen Monaten erreichen die Agrarexporte und die entsprechenden Zahlungsströme ihren saisonalen Höhepunkt.

2. Baumwoll- und Sommerernte (März bis Mai): Sommerkulturen wie Baumwolle und Sorghum werden im australischen Herbst zwischen März und Mai geerntet und anschließend verschifft.

3. Zyklon-Saison im Bergbau (November bis April): Im tropischen Norden und Nordwesten – genau dort, wo die gigantischen Eisenerz- und LNG-Häfen liegen – herrscht zwischen November und April die Regen- und Zyklon-Saison. Starke Wirbelstürme führen in diesen Monaten regelmäßig zu vorübergehenden Hafenschließungen und Produktionsunterbrechungen, was das globale Angebot verknappt und die Rohstoffpreise kurzfristig in die Höhe treiben kann.

4. Lagerauffüllung in Asien (Q1 und Q3/Q4): Im Bergbau ziehen die Verschiffungsmengen traditionell vor dem chinesischen Neujahrsfest (meist im Januar/Februar) sowie im vierten Quartal deutlich an, wenn asiatische Stahlwerke und Energieversorger ihre Lagerbestände für den Winter aufstocken.

Langfristig erhebliches Potenzial

Auch hier sehen wir, ähnlich wie beim Britischen Pfund im vorangegangenen Artikel, dass der Kurs jeweils deutlich aufwärts tendierte, wenn die Netto-Position der Commercials (rot) jenseits der 100.000-Kontrakte-Schwelle lag.

Konkret war das 2013 der Fall, als das Währungspaar von 0,89 auf 0,97 US-Dollar angestiegen ist. 2021 erholte sich der Kurs von 0,70 auf 0,76 US-Dollar und 2024 schoben sich die Notierungen von 0,65 auf 0,70 Dollar. Auch in jenen Jahren, in denen die Netto-Position nur nahe der 100.000-Kontrakte-Schwelle rangierte, erholte sich die Australische Leitwährung jeweils merklich. Zugegeben: der Effekt ist moderater ausgeprägt, als beim Britischen Pfund. Doch im Sinne möglichst breiter Streuung sind beide Chancen attraktiv.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Noch sind die Kleinspekulanten etwas hoch investiert, so dass mit einer gewissen Varianz kalkuliert werden sollte. Doch mittel- bis langfristig hat der Australische Dollar großes Erholungspotenzial. Entsprechend haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf AUD/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 0,6018 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 0,6648 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 10,35. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM8H3E.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 0,70/0,72 USD

Unterstützungen: 0,60 und 0,65 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf AUD/USD

Basiswert AUD/USD WKN PM8H3E ISIN DE000PM8H3E8 Basispreis 0,6018 USD K.O.-Schwelle 0,6018 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit Unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 10,35 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.