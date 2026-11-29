Bevor wir auf die konkrete Chance eingehen, ist es wichtig, den Commitment of Traders Report vorzustellen und zu erklären, was er aussagt und wer die einzelnen darin erfassten Händlergruppen sind. Nur dann kann man ein solch tolles und vor allem frei verfügbares Instrument bestmöglich für sein Trading nutzen. Wichtig dabei ist, zu verstehen, dass CoT-Daten im klassischen Sinn kein Timing-Instrument sind. Vielmehr zeigen Sie die sehr wahrscheinliche Handelsrichtung an und lassen Potenziale erkennen. Wann ein Trend jedoch startet lässt sich daraus nicht herauslesen.

DAS sollten Sie über den CoT-Report wissen

Der Commitments of Traders (COT)-Report ist ein wöchentlicher Marktbericht der US-Terminmarktaufsicht CFTC, der die offenen Long- und Short-Positionen großer Marktteilnehmer an den US-Futures-Börsen offenlegt. Er schafft Transparenz über die Kapitalflüsse im Devisenmarkt und hilft Tradern dabei, institutionelle Trends sowie potenzielle Umkehrpunkte zu erkennen.

Herausgeber, Veröffentlichung und Sinn des Berichts

Veröffentlicht wird der Bericht von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), der staatlichen Regulierungsbehörde für die US-Futures- und Optionsmärkte. Die Veröffentlichung erfolgt jeden Freitag um 15:30 Uhr US-Ostküstenzeit (21:30 Uhr MEZ). Die darin enthaltenen Daten sind jedoch nicht tagesaktuell, sondern bilden den Stand der offenen Positionen (Open Interest) vom Dienstag derselben Woche ab.

Der ursprüngliche Sinn hinter dem COT-Report liegt in der Marktüberwachung und Markttransparenz. Die CFTC möchte damit verhindern, dass einzelne große Marktteilnehmer den Markt unbemerkt manipulieren oder monopolisieren. Für Privatanleger und institutionelle Analysten bietet der Bericht einen unverfälschten Blick hinter die Kulissen: Während der dezentrale Devisen-Kassamarkt (Spot-Forex) kein zentrales Volumen ausweist, lassen sich über die regulierten Währungs-Futures an der Chicago Mercantile Exchange (CME) Rückschlüsse auf die gesamte Marktstimmung und Positionierung ziehen.

Die Händlergruppen und ihr Handels-Charakter

Im Devisenbereich nutzen Analysten vor allem den sogenannten Traders in Financial Futures (TFF)-Report oder die klassische Einteilung des Legacy-Reports. Je nach Berichtsformat werden die Marktteilnehmer in spezifische Gruppen unterteilt, die völlig unterschiedliche Ziele verfolgen:

· Commercials (im TFF-Report: Dealer / Intermediaries): Hierbei handelt es sich um große Geschäftsbanken, international tätige Konzerne und Import-Export-Unternehmen. Ihr Handels-Charakter ist absichernd (Hedging). Sie spekulieren nicht auf Kursgewinne, sondern sichern reale Währungsrisiken aus ihrem operativen Geschäft ab. Wenn der Euro beispielsweise stark steigt, sichern europäische Exporteure ihre zukünftigen US-Dollar-Einnahmen ab, indem sie gegen den Euro (Short) und auf den Dollar (Long) setzen. Sie agieren daher oft antizyklisch und stellen an extremen Hoch- oder Tiefpunkten die Liquidität für die Spekulanten bereit.

· Large Speculators (im TFF-Report unterteilt in Asset Manager und Leveraged Funds): Zu dieser Gruppe gehören Hedgefonds, große Vermögensverwalter, Pensionskassen und Rohstoffhandelsberater (CTAs). Ihr Handels-Charakter ist rein gewinnorientiert und trendfolgend. Da sie riesige Kapitalmengen bewegen, sind sie die eigentlichen Treiber großer mittelfristiger Währungstrends. Sie kaufen in steigende Märkte hinein und verkaufen in fallende Märkte. Erreichen ihre Positionen historische Extremwerte, gilt der Markt oft als überkauft oder überverkauft, da kaum noch neue Käufer bzw. Verkäufer nachrücken können.

· Other Reportables: Dies sind große Einzelhändler oder Institutionen, die zwar meldepflichtig sind, aber nicht direkt in die Kategorien der klassischen Fonds oder Banken fallen. Ihr Handelsstil ist gemischt, oft jedoch ebenfalls spekulativ geprägt.

· Non-Reportables (Small Speculators): Hierunter fallen alle Marktteilnehmer, deren Positionsgrößen unterhalb der Meldepflichtgrenze der CFTC liegen – vor allem Privatanleger und kleinere Konten. Ihr Handels-Charakter gilt oft als emotional und verspätet. Sie springen häufig erst dann auf einen Trend auf, wenn dieser bereits weit fortgeschritten ist, weshalb ihre Positionierung an Marktwendepunkten oft als Kontraindikator gewertet wird.

Rallye-Potenzial nach engmaschiger Konsolidierung

Märkte bewegen sich in einem asymmetrischen Wechsel zwischen Trend und Konsolidierung, zwischen hoher und niedriger Volatilität, zwischen engen und weiten Ranges. Das Britische Pfund hat sich seit Frühjahr 2025 in einer Haupt-Handelsspanne von 1,30 bis 1,36 US-Dollar bewegt und nur punktuell einmal eine Attacke in Richtung 1,38/40 Dollar versucht. Auf solche Phasen folgen zuverlässig Abschnitte, in denen der Markt zu einem starken und dynamischen Trend neigt. Das dürfen wir für das Pfund künftig auch als nächste „Markt-Phase“ erwarten. Doch in welche Richtung?

Betrachten wir die Historie des Commitment of Traders Reports, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass GBP/USD auf Sicht der nächsten ein bis zwei Jahre deutlich gen Norden tendieren wird. Die Commercials (rot) hatten jüngst eine der höchsten Netto-Positionen aller Zeiten inne. Wann immer die Netto-Position dieser Händlergruppe 100.000 Kontrakte oder mehr betragen hatte, folgte ein Kursanstieg von „Cable“, wie die britische Währung auch in Trader-Kreisen genannt wird. 2010 stieg der Kurs von 1,43 auf 1,66, ab 2011 von 1,52 auf 1,62 US-Dollar, im Jahr 2013 setzte bei 1,52 eine Rallye bis 1,72 US-Dollar ein, 2016 von 1,33 auf 1,44, 2019 von 1,21 auf 1,35, sowie 2022 von 1,31 bis 1,38 (dauerte aber lange). Damals war die Netto-Position knapp unter 100.000 Kontrakten, doch wir beziehen diese Situation in unser Bild mit ein, da wir ein möglichst realistisches Szenario zeichnen wollen. Nun betrug die Netto-Position kürzlich nahezu 112.000 Kontrakte. Gleichzeitig waren die Fonds (grün) massiv Netto-Short. Die Fonds gelten als Trendtreiber. Umso interessanter ist es daher, dass diese inzwischen auf die Kaufseite gewechselt sind. Nicht immer drückt dies den Kurs umgehend gen Norden. Doch mittelfristig ist das extrem wahrscheinlich.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Eine absolut positive Ausgangslage im Britischen Pfund, mit erheblichem Potenzial für die mittlere bis lange Frist. Entsprechend haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, mit dem wir an steigenden Pfund-Kursen partizipieren können. Nachfolgend stellen wir Ihnen das Produkt vor. Es ist, wenn wir Trades auf Basis von CoT-Daten initiieren, sinnvoll, in zwei bis drei Tranchen zu agieren, da wir kein perfektes Timing erwarten dürfen. Der Cost-Average-Effekt lässt sich so zu unseren Gunsten ausspielen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf GBP/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,2266 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1,31 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 15,76. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet HC0JDR.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,35/1,36 USD

Unterstützungen: 1,29/1,30 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN HC0JDR ISIN DE000HC0JDR7 Basispreis 1,2266 USD K.O.-Schwelle 1,2266 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 15,76 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.