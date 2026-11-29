WASHINGTON (dpa-AFX) - Wenige Wochen nach ihrem deutlichen Erfolg bei den Parlamentswahlen entscheiden die US-Demokraten im Senat an diesem Dienstag über ihre künftige Führung. Der langjährige Fraktionschef Chuck Schumer aus New York muss sich in einer geheimen Abstimmung gegen seinen Parteikollegen Chris Van Hollen aus dem Bundesstaat Maryland behaupten. Es ist US-Medien zufolge die erste Kampfabstimmung um den Vorsitz der Demokraten im Senat seit 1994.

Bei den Zwischenwahlen Anfang November hatten sich die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses gesichert. Schumer, der die Demokraten im Senat seit 2017 führt, könnte damit ab Januar, wenn der neue Kongress erstmals zusammentritt, erneut Mehrheitsführer werden. Der 76-Jährige steht allerdings seit längerem auch in den eigenen Reihen in der Kritik. Teile der Partei werfen ihm Medienberichten zufolge vor, dem republikanischen Präsidenten Donald Trump nicht entschieden genug entgegenzutreten.

Sein 67 Jahre alter Herausforderer sieht im Wahlerfolg der Demokraten auch einen Auftrag zum personellen und politischen Wandel innerhalb der eigenen Partei. Zwar unterscheiden sich die politischen Ziele der beiden Kandidaten für die ersten 100 Tage des neuen Kongresses laut Van Hollen kaum. Im Umgang mit Trump setzt der Senator aus Maryland aber auf einen konfrontativeren Kurs: So will er etwa die bereits im Dezember anstehende Einigung auf einen Übergangshaushalt nutzen, um die Finanzierung des Iran-Kriegs einzuschränken und Trump zu einem Ende des Kriegs zu bewegen.

Kräfteverhältnis schwer einzuschätzen

Van Hollen will zudem laut US-Medien den Einfluss einzelner Senatoren und der Ausschüsse auf die Gesetzgebung stärken. Im Interview mit dem US-Sender CBS sprach er sich unter anderem langfristig für eine allgemeine staatliche Krankenversicherung sowie für eine Reform der Abstimmungsregeln im Senat aus. Zu seinen Unterstützern zählt der einflussreiche linke Senator Bernie Sanders.

Schumer wiederum zeigte sich zuletzt zuversichtlich, genügend Stimmen für seine Wiederwahl zu haben. Van Hollen sagte am Sonntag im US-Sender CBS, er habe nach eigener Einschätzung mehr als 15 Stimmen hinter sich - deutlich mehr, als sich bislang öffentlich zu ihm bekannt haben. Da die Abstimmung geheim ist und sich zahlreiche Senatoren öffentlich nicht festgelegt haben, ist das tatsächliche Kräfteverhältnis schwer einzuschätzen.

Die Wahl dürfte auch Aufschluss darüber geben, welchen politischen Kurs die Demokraten in den verbleibenden zwei Jahren von Trumps Amtszeit einschlagen wollen. Obwohl sie künftig 56 der 100 Sitze im Senat stellen, werden die Demokraten bei vielen Gesetzesvorhaben weiterhin auf Stimmen der Republikaner angewiesen sein. Zudem kann Trump mit seinem Vetorecht Gesetze blockieren./hae/DP/zb