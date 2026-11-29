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Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick zunächst nach Asien. In Japan werden die Einzelhandelsumsätze und die vorläufige Industrieproduktion für Oktober veröffentlicht. Sie geben Aufschluss über Konsumnachfrage und Produktion zum Start in das vierte Quartal. China legt die offiziellen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht verarbeitende Gewerbe für November vor. In Europa folgen die vorläufigen Verbraucherpreise aus Deutschland und Italien. Kanada veröffentlicht das Bruttoinlandsprodukt für September sowie die Wachstumsdaten für das dritte Quartal. In den USA steht der Chicago-Einkaufsmanagerindex für November an. Auf Unternehmensseite veranstaltet MTU Aero Engines seinen Capital Markets Day.Am Dienstag verdichtet sich der Konjunkturkalender. In Japan stehen die Arbeitslosenquote für Oktober und die Unternehmensinvestitionen für das dritte Quartal auf dem Programm. Hinzu kommen die endgültigen Industrie-Einkaufsmanagerindizes für November aus Japan, Frankreich, Deutschland und der Eurozone sowie die entsprechenden Erhebungen aus China, den USA und Kanada. Für den Euroraum folgt außerdem die vorläufige Inflationsschätzung für November. Neben der Gesamtrate dürften insbesondere die Kerninflation und die Dienstleistungspreise Beachtung finden. In den USA werden der ISM-Industrieindex für November, die JOLTS-Daten zu offenen Stellen und die Bauinvestitionen für Oktober veröffentlicht. Nach US-Börsenschluss berichten CrowdStrike und Marvell Technology über das dritte Geschäftsquartal. Im Blick stehen dabei die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen beziehungsweise nach Halbleitern für Dateninfrastruktur sowie die jeweiligen Geschäftsausblicke.Zur Wochenmitte stehen Arbeitsmarktdaten und Unternehmenszahlen im Mittelpunkt. Die Eurozone veröffentlicht ihre Arbeitslosenquote für Oktober. In den USA liefert der ADP-Arbeitsmarktbericht für November eine zusätzliche Einschätzung zur Beschäftigungsentwicklung im privaten Sektor. Auf Unternehmensseite legt Aurubis die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 vor. Nach US-Börsenschluss folgen Salesforce und Snowflake mit ihren Ergebnissen zum dritten Geschäftsquartal. Bei den Softwarekonzernen dürften neben der Cloud- und KI-Nachfrage auch die Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf Beachtung finden.Am Donnerstag folgen die Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen und die Gesamtwirtschaft für November aus Japan, China, der Eurozone sowie den USA und Kanada. Sie ergänzen das zuvor veröffentlichte Bild der Industriekonjunktur. Im Euroraum stehen außerdem die Erzeugerpreise für Oktober an, die die Preisentwicklung auf Herstellerebene abbilden. In den USA werden der ISM-Dienstleistungsindex für November, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Auftragseingänge der Industrie für Oktober veröffentlicht. Kanada liefert Daten zur Arbeitsproduktivität und zu den Lohnstückkosten im dritten Quartal. Auf Unternehmensseite veranstaltet Jenoptik seinen Capital Markets Day, bei dem die strategische Ausrichtung und die weitere Geschäftsentwicklung im Mittelpunkt stehen dürften.Zum Wochenschluss richtet sich der Blick vor allem auf Nordamerika. Um 14:30 Uhr MEZ werden die Arbeitsmarktberichte aus den USA und Kanada für November veröffentlicht. In den USA stehen neben dem Beschäftigungsaufbau außerhalb der Landwirtschaft insbesondere die Arbeitslosenquote, die durchschnittlichen Stundenlöhne und die Revisionen der Vormonate im Fokus. Kanada liefert ebenfalls neue Angaben zu Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. Zuvor folgen in Europa die französische Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze der Eurozone für Oktober. Um 16:00 Uhr MEZ schließt die vorläufige Dezember-Erhebung der Universität Michigan den US-Datenkalender ab. Neben der Konsumstimmung dürften dabei die kurz- und langfristigen Inflationserwartungen Beachtung finden.Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Quelle: HSBC