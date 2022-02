2030 könnten diese Aktien zu den wertvollsten der Welt gehören!

Welche Aktien könnten wohl im Jahr 2030 zu den wertvollsten der Welt gehören? Das ist eine Frage, die sich viele Investoren immer und immer wieder stellen. Schließlich ist es ihr Kerngeschäft, durch eine visionäre Antizipation der Zukunft eine Überrendite zu erzielen.

Erfolg haben dabei längst nicht alle, denn sonst würden nicht so viele Anleger schlechter abschneiden als der Gesamtmarkt. Dennoch ist es möglich, eine Überrendite zu erzielen, indem man etwas über den Tellerrand schaut.

Aber zurück zur eigentlichen Frage: Welche Aktien könnten im Jahr 2030 die Liste der wertvollsten Unternehmen anführen? Und hier lohnt sich zuallererst der Blick auf den Ist-Zustand.

Mit Blick auf den amerikanischen Kapitalmarkt, der ja in gewisser Weise eine Vorreiterfunktion übernimmt, führen derzeit Unternehmen wie Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon die Liste der wertvollsten Unternehmen an.

Sie alle besitzen eine Marktkapitalisierung von mehr als 1.400 Mrd. US-Dollar. Allesamt sind Technologieunternehmen aus Amerika mit einem nicht zu unterschätzenden Auslandsgeschäft.

Gut möglich, dass diese Unternehmen in acht Jahren weiterhin zu den wertvollsten Unternehmen der Welt gehören. Schließlich besitzen sie nicht nur starke Cashflows und hohe Cash-Bestände.

Nein, sie wachsen auch noch mit zweistelligen Raten. Und: Ihre Kernmärkte sind aus heutiger Sicht längst noch nicht gesättigt. Außerdem investieren sie stark in Bereiche abseits ihres Kerngeschäfts, um neues Wachstumspotenzial zu erschließen. Das alles sind zumindest gute Grundvoraussetzungen dafür, dass es in Zukunft weiter nach oben gehen könnte.

Auch von der Bewertungsseite sieht es bei diesen Unternehmen gar nicht so schlimm aus: Bis auf Amazon besitzen alle ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von weniger als 30.

Schaut man sich jedoch die Aktien an, die den derzeit wertvollsten Unternehmen der Welt auf den Fersen sind, so könnte es durchaus möglich sein, dass Unternehmen wie Tesla oder Nvidia ihnen den Rang ablaufen.

Sie besitzen mit 850 Mrd. US-Dollar für Tesla bzw. 548 Mrd. US-Dollar für Nvidia (Stand: 31.1.22) ebenfalls eine hohe Marktkapitalisierung, jedoch wachsen sie mit einem deutlich höheren Tempo.

Leider ist bei diesen Aktien auch die Bewertung deutlich ambitionierter als bei den Top Five. So beläuft sich das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tesla auf 85, Nvidia kommt auf einen Wert von 53 (Stand: 31.1.22, Reuters).

Welche Kandidaten im Jahr 2030 zu den wertvollsten Aktien der Welt gehören, das werden wir wahrscheinlich erst in einigen Jahren mit zutreffender Sicherheit sagen können.

Die Wahrscheinlichkeit ist dabei nicht gering, dass es eines der Unternehmen sein wird, welches bereits heute zu den wertvollsten Unternehmen gehört. Wahrscheinlich wird es ebenfalls ein Technologiewert sein.

Zu dem Schluss könnte man kommen, wenn man sich das Potenzial von Technologieaktien vor Augen führt. Hier gibt es noch viel Nachholbedarf in der Realwirtschaft.

Welche Aktie genau das Rennen machen wird, das könnte wiederum eine Wette auf die zukünftigen Top-Technologien sein.

