23 Staaten pochen auf stärkere internationale Zusammenarbeit gegen Corona

Berlin (Reuters) - 23 Staaten pochen auf eine stärkere internationale Abstimmung bei der Bekämpfung der Corona-Krise.

"Wir unterstützen die Anstrengungen, die humanitären Probleme des Coronavirus-Ausbruchs anzugehen", heißt es in einer am Donnerstag verabschiedeten Erklärung. Zuvor hatten 23 Außenminister an einer von Deutschland organisierten Telefonschalte der sogenannten Allianz für Multilateralismus teilgenommen. Ausdrücklich bekennen sich darin mehrere EU-Staaten, aber auch Kanada, Südafrika, Singapur, Argentinien, Chile und Mexiko zu einer wichtigeren Rolle der WHO, der US-Präsident Donald Trump die finanzielle Unterstützung streichen will.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilte nach einer von Trump organisierten Telefonschalte der Regierungschefs der G7-Industriestaaten mit, dass in der Corona-Krise mehr Hilfe für Afrika nötig sei. Dies hatte sie am Vortag auch zusammen mit etlichen afrikanischen Regierungschefs gefordert.

Die gemeinsame Text der 23 Länder enthält die Forderung nach einer Stärkung aller internationalen Organisationen wie der UN, der WHO und den Impfinitiativen Gavi und Cepi. Zudem fordern die Außenminister, dass grenzüberschreitender Handel und Lieferketten so wenig wie möglich gestört werden sollten. Wo es Einschränkungen gebe, dürften diese nur "gezielt, angemessen, transparent und vorübergehend" sein. Hintergrund ist etwa, dass die EU die Ausfuhr von medizinischen Schutzgütern in Drittstaaten reglementiert. Außenminister Heiko Maas verteidigte dies mit dem Argument, dass die EU derzeit selbst versuche, ausreichend Schutzmaterialien für alle Mitgliedsstaaten zu organisieren. Dies sei die Voraussetzung dafür, dann auch anderen helfen zu können.

Deutschland und Frankreich hatten die Allianz für Multilateralismus 2018 gestartet. Die Initiative soll bestehende UN-Strukturen nicht ersetzen, ist aber auch eine Reaktion auf die zunehmenden Auseinandersetzungen zwischen den USA und China.