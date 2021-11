25 Jahre Einsatz für eine bessere Welt für Frauen: The Mary Kay Ash FoundationSM setzt mit ihrem Geburtstag ein Zeichen

Wohltätigkeitsorganisation veröffentlicht neuen Namen, neues Logo, aktualisierte Webseite, neuen Handelsnamen und ersten Jahresbericht

Angesichts der Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag und geleitet von Mary Kay Ashs Traum, das Leben von Frauen weltweit zu bereichern, gab The Mary Kay Ash FoundationSM erstmals ihren Jahresbericht der Stiftung heraus, zusammen mit einem neuen Namen und Logo, einer akutalisierten Webseite und einem neuen Handelsnamen. Seit 1996 hat die Stiftung Organisationen mit mehr als 80 Millionen US-Dollar unterstützt, die sich ihrer zweifachen Mission angeschlossen haben: der finanziellen Unterstützung der Forschung zu Krebskrankheiten, die Frauen betreffen, sowie dem Beenden häuslicher Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen.

Über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg hat die Stiftung als weltweit führende Wohltätigkeitsorganisation insbesondere für Frauen ihr innovatives Wirken fortgesetzt. Im Gedenken an diesen denkwürdigen Geburtstag änderte die Organisation ihren Namen leicht von The Mary Kay FoundationSM auf Mary Kay Ash FoundationSM ab, um die Suchmaschinenoptimierung zu verbessern. Zudem veröffentlichte die Stiftung ein neues Logo und eine neue Webseite, einen neuen Handelsnamen und erstmalig einen Mary Kay Ash FoundationSM Jahresbericht. Der Bericht gibt einen Überblick über die Initiativen aus dem Jahr 2020 in den Vereinigten Staaten und weltweit. Unter den wichtigsten Ergebnissen des Berichts finden sich folgende:



In 2020 stiftete The Mary Kay Ash FoundationSM über die Förderorganisation Innovative/Translational Cancer Research Grants und das International Post-Doctoral Fellowship Cancer Research Program insgesamt 1.825.000 US-Dollar für Fälle in den USA und weltweit bahnbrechende Fälle. Seit 1996 unterstützte The Mary Kay Ash FoundationSM innovative Arbeiten in der Krebsforschung und klinische Studien, um Heilmittel für Krebsarten zu finden, von denen Frauen betroffen sind. Dazu wurden mehr als 25 Millionen US-Dollar an mehr als 250 herausragende Projekte an führenden medizinischen Fakultäten und Forschungseinrichtungen weltweit gespendet.





Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde 2020 überall auf der Erde ein katastrophaler Anstieg häuslicher Gewalt verzeichnet. Durch diese Pandemie in der Pandemie wurden die Stationen für Zuflucht bei häuslicher Gewalt bis an die äußersten Aufnahmegrenzen belastet. The Mary Kay Ash FoundationSM spendete notfallmäßig insgesamt 1.000.000 US-Dollar an Hilfskräfte, die sich vor Ort gegen häusliche Gewalt einsetzen - die erste Anlaufstelle für Frauen und Kinder. Bei ihren Anstrengungen, das weltweite Engagement für die Beseitigung geschlechtsspezifischer häuslicher Gewalt zu verstärken, schlossen sich Mary Kay Inc. und The Mary Kay Ash FoundationSM mit den globalen humanitären Spitzenorganisationen United Nations Trust Fund to End Violence Against Women und CARE USA zusammen. Seit dem Jahr 2000 setzt sich die Stiftung mit mehr als 58 Millionen US-Dollar für das Ende der geschlechtsspezifischen Gewalt ein. Mit diesem Einsatz wurden über sechs Millionen Frauen und Mädchen unterstützt, die aufgrund von Misshandlungen Schutz und Hilfe suchten.



„Vor 25 Jahren gründete meine Großmutter Mary Kay Ash die Stiftung, die weiterhin das Zentrum von Mary Kay Inc., den Unternehmensmitarbeitern und unabhängigen Schönheitsberatern bleibt, die an Mary Kays Vision festhalten, die Welt zu einem besseren Ort für Frauen und ihre Familien zu machen“, sagte Ryan Rogers, Chief Investment Officer und Vice President im Vorstand der Mary Kay Ash FoundationSM. „So wie The Mary Kay Ash FoundationSM ihre Heimat in Texas fand und sich von dort aus über die USA hinweg ausbreitete, kennt die Arbeit der Stiftung, ganz wie das Unternehmen selbst, keine Grenzen. Wir stellen uns eine Welt vor, in der Frauen gefördert werden und gesund und sicher sind. An diesem bedeutenden Geburtstag setzen wir unsere unerschütterliche Partnerschaft mit den Frauen in der Welt fort und werden daran erinnert, welche Ehre es tatsächlich für uns ist, die Arbeit meiner Großmutter fortsetzen zu dürfen.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter marykayashfoundation.org.

Über The Mary Kay FoundationSM

Geleitet von Mary Kay Ashs Wunschtraum, das Leben von Frauen in aller Welt zu bereichern, beschafft und verteilt The Mary Kay FoundationSM finanzielle Mittel, um sie in bahnbrechende Krebsforschung zu investieren und damit Heilmethoden für Krebs bei Frauen zu finden und der gegen Frauen gerichteten häuslichen Gewalt ein Ende zu setzen. Seit dem Jahr 1996 hat The Mary Kay FoundationSM über 80 Millionen US-Dollar an Organisationen gespendet, die sich ihrer zweifachen Mission angeschlossen haben. Darüber hinaus unterstützt die Stiftung Sensibilisierungskampagnen und Programme zur Einbindung von Gemeinden und setzt sich für Rechtsvorschriften ein, welche die Gesundheit und Sicherheit von Frauen garantieren. Gemeinsam können wir die Welt zu einem besseren Ort für Frauen machen. Um mehr über Aufklärung, Fürsprache, ehrenamtliche Tätigkeiten und Spenden sowie die Teilnahme an der lebensrettenden Arbeit zur Unterstützung und Förderung von Frauen zu erfahren, gehen Sie zu marykayfoundation.org, finden Sie uns auf Facebook und Instagram oder folgen Sie uns auf Twitter.

